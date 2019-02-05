Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ Выпуск и обслуживание 53 $ 3 500 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 46 € 3 500 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

0,7% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб.;

0,7% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

0,7% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);

0,7% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах сторонних банков;

0,7% - в банкоматах объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. (эквивалент);

0,7% - в ПВН объединенной сети ПАО Банк "ФК Открытие" Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 05.02.2019 16:24 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.