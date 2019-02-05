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Трансстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Трансстройбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,7% - в банкоматах Объединенной сети Atlas
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 400 руб.
  • 0,7% - в ПВН Объединенной сети Atlas
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в устройствах сети Atlas
Дата актуализации
05.02.2019 16:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 7 городах России
3 923
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73