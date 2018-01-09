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Seven Sky: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» компании Seven Sky. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями компании.

Вопросы, не относящиеся к компании Seven Sky, будут удаляться.
Seven Sky

На ваши вопросы отвечает эксперт компании Seven Sky

Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова
руководитель отдела контроля качества Seven Sky
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Вопрос:
X Здравствуйте.
Почему Вы снимаете 30 руб.
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3470821566 (Чебаркуль) 03.09.2018 10:03
Ответ:
Добрый день! Для предоставления корректной информации требуются персональные данные абонента. Просьба уточнить номер Вашего лицевого счета в личные сообщения, иди продублировать вопрос на электронную почту info@seven-sky.net Спасибо за обращение X
Екатерина Смирнова
Вопрос:

Добрый день,

Почему так часто отваливается интернет в промежуток 23:00—01:00? Как правило, ежедневно. Или совсем нет сети, или же скорость с заявленных 100 мб/сек, падает до 5—15 с пингом под 200.

постоянный адрес
Zmey_007 (Москва) 12.01.2018 14:38
Ответ:

Добрый день!

К сожалению при отсутсвии каких либо данных о подключении, предоставить информацию не возможно. Напишите пожалуйста нам на электронную почту info@seven-sky.net, или оформите заявку в личном кабинете («Задать вопрос»), номер Вашего лицевого счета или адрес подключения, мы обязательно свяжемся с Вами для диагностики и устарнения проблем в работе сети.

Екатерина Смирнова
Вопрос:

Здравствуйте, Екатерина! Я написала вам письмо в разделе: Информация для компании. Так как информация носит деликатный характер! Указаны цифры и номера.
Буду очень признательна за ваш ответ!
Спасибо!

постоянный адрес
muza-tsura@ (Москва) 09.01.2018 16:52
Ответ:

Добрый день, Indira Yershova! Наша компания осуществляет подключение и предоставление услуг интернет и ТВ в Мосвке/ МО, и не имеет отношения к банковским структурам. К сожалению мы не в силах помочь в данном вопросе. 

Екатерина Смирнова
Вопрос:

Добрый день. Являюсь Вашим абонентом. В последние 3 месяца качество интернета стало просто неприемлемым. Более того, если обратить внимание, кабель в щитке где идет разводка до моей квартиры, проложен просто отвратительно (выглядит также как работает). Ваша абонентская служба постоянно присылает людей, которые ничего плохого не находят (к дому же именно в то время, когда я на работе). При этом всем, я оплатил Ваши услуги на год вперед.

Вопрос, можно ли расторгнуть годовой контракт, возвратив оплаченную сумму в равной пропорции?

постоянный адрес
Anderfin (Москва) 29.12.2017 16:25
Ответ:

Здравствуйте, Вячеслав! Нам очень жаль, что сложившаяся ситуация станет причиной для прекращения сотрудничества. Со своей стороны мы готовы сделать все возможное во избежании расторжения договора. По данному вопросу сформирована заявка в отдел качества обслуживания. Номер обращения 490794

В ближайшее врея с Вами свяжется наш специалист.

Благодарим за обращение!

Екатерина Смирнова
Вопрос:

Уважаемая Екатерина,
у Вас предусмотрена услуга «Добровольная блокировка интернета»
Стоимость услуги
до 14 дней 250 рублей
при этом у меня Тариф «Стабильный»
399 руб./мес.

получается, за 14 дней заплачу по тарифу 186 р.
то есть неоказание услуги у Вас в полтора раза дороже ее оказания. то-то интернет от Вас так часто подвисает…
можно ли считать, что этой тарифной политикой Seven Sky утверждает, что не оказывать услугу доступа в интернет у неё получается лучше, чем оказывать?

постоянный адрес
Виталий_2012 (Щербинка, г) 29.12.2017 14:32
Ответ:

Здравствуйе, Виталий.

По указзнному вопросу сформирована заявка в абонентский отдел. В ближайшее время с Вами свяжется специалист для решения данного вопроса. Номер заяки 490796.

Спасибо за обращение.

Екатерина Смирнова
Вопрос:

Добрый день!
IPv6 когда уже планируете клиентам раздавать?

-
Сергей.

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1 2 (Красногорск (павшинская пойма)) 29.12.2017 12:27
Ответ:

Добрый день! 

На сегодняшний день мы затрудняемся предостаить точную информацию. Так как реализация запуска потоколов вида IPv6 это достаточно сложный и трудоемкий процесс требующий как минимум замены первичных систем оборудования. 

 

Екатерина Смирнова

Горячая линия с 28.12.2017 просмотрена 14 136 раз