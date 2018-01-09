На ваши вопросы отвечает эксперт компании Seven Sky

|Вопрос:
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X Здравствуйте.
Почему Вы снимаете 30 руб.
|Ответ:
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Добрый день! Для предоставления корректной информации требуются персональные данные абонента. Просьба уточнить номер Вашего лицевого счета в личные сообщения, иди продублировать вопрос на электронную почту info@seven-sky.net Спасибо за обращение X
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению при отсутсвии каких либо данных о подключении, предоставить информацию не возможно. Напишите пожалуйста нам на электронную почту info@seven-sky.net, или оформите заявку в личном кабинете («Задать вопрос»), номер Вашего лицевого счета или адрес подключения, мы обязательно свяжемся с Вами для диагностики и устарнения проблем в работе сети.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Екатерина! Я написала вам письмо в разделе: Информация для компании. Так как информация носит деликатный характер! Указаны цифры и номера.
|Ответ:
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Добрый день, Indira Yershova! Наша компания осуществляет подключение и предоставление услуг интернет и ТВ в Мосвке/ МО, и не имеет отношения к банковским структурам. К сожалению мы не в силах помочь в данном вопросе.
|Вопрос:
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Добрый день. Являюсь Вашим абонентом. В последние 3 месяца качество интернета стало просто неприемлемым. Более того, если обратить внимание, кабель в щитке где идет разводка до моей квартиры, проложен просто отвратительно (выглядит также как работает). Ваша абонентская служба постоянно присылает людей, которые ничего плохого не находят (к дому же именно в то время, когда я на работе). При этом всем, я оплатил Ваши услуги на год вперед.
|Ответ:
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Здравствуйте, Вячеслав! Нам очень жаль, что сложившаяся ситуация станет причиной для прекращения сотрудничества. Со своей стороны мы готовы сделать все возможное во избежании расторжения договора. По данному вопросу сформирована заявка в отдел качества обслуживания. Номер обращения 490794
В ближайшее врея с Вами свяжется наш специалист.
Благодарим за обращение!
|Вопрос:
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Уважаемая Екатерина,
|Ответ:
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Здравствуйе, Виталий.
По указзнному вопросу сформирована заявка в абонентский отдел. В ближайшее время с Вами свяжется специалист для решения данного вопроса. Номер заяки 490796.
Спасибо за обращение.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
На сегодняшний день мы затрудняемся предостаить точную информацию. Так как реализация запуска потоколов вида IPv6 это достаточно сложный и трудоемкий процесс требующий как минимум замены первичных систем оборудования.
Горячая линия с 28.12.2017 просмотрена 14 136 раз