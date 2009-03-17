На ваши вопросы отвечают эксперты Городского Ипотечного Банка

|Вопрос:
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Какие антикризисные меры приняты в банке «Кит Финанс» по ипотечному кредиту?
|Ответ:
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Добрый день,
Этот вопрос лучше всего адресовать непосредственно представителям банка «Кит Финанс». Мы не располагаем подобной информацией, к сожалению.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Возможно ли получение ипотечного кредита, если в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал? У нас уже есть квартира в собственности, а свободных денег для взноса нет.
|Ответ:
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Добрый день,
Да, это возможно. Денежные средства, перечисляются на счет лица, производящего отчуждение (продажу) недвижимости. Порядок обращения в Пенсионный Фонд тот же, но требуются некоторые дополнительные документы: правоустанавливающие документы от продавца (как правило — договор + свидетельство) и выписка из ЕГРП об отсутствии зарегистрированных обременений на продаваемое жилое помещение.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста, что происходит с банком «Тусар»? Почему его нет ни в одном списке банков?
|Ответ:
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Добрый день,
К сожалению, мы не знаем, что происходит с этим банком. Надеюсь, успешно работают.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Можноли изменить и переделать ипотечный кредитный договор? Включить в договор Созаемщиком и собственником дочь,для частичного погашения кредита материнским капиталом, выданной с рождением внучки в 2008 году, проживаем совместно? Договор оформлен в июне 2007 г.
|Ответ:
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Добрый день,
Для этого в любом случае потребуется согласие банка, в котором Вы брали кредит. К тому же, придется вносить изменения и в договор купли-продажи, и в закладную и т. п. Честно скажу — вряд ли банк будет в этом заинтересован. К тому же, если кредит на сегодняшний день им только обслуживается (т.е. был продан), то согласовать какие-либо изменения становится очень сложно.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Здравствуйте!
в 2007 году мы с мужем купили квартиру в СПб, взяв ипотеку в вашем банке:-) Никакими социальными программами при этом не пользовались, то есть взяли кредит без какой-либо помощи государства.
Сейчас планируем завести ребенка. Я читала, что во многих регионах при рождении ребенка списывают какое-то количество метров ипотеки. Но ничего не нашла по этой теме касательно Санкт-Петербурга.
1)Есть ли такие программы в Петербурге? То есть можем ли мы рассчитывать на какое-либо списание часть долга по ипотеке в связи с рождением ребенка?
2)Если да, то куда обращаться за этим?
Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день,
В Санкт-Петербурге обязательно должно реализовываться что-то подобное московскому проекту «молодой семье — доступное жилье». Если я правильно помню, списание работает в следующем случае: 1) Семья признается нуждающейся в улучшении жилищных условий и получает сертификат участника программы. 2) При покупке жилья у города, семья использует сертификат для получения субсидии в размере 30—40% от стоимости этого жилья (размер зависит от того есть ребенок или нет), а если после получения кредита рождается еще один ребенок (или первый ребенок) списывается стоимость еще какого-то (обычно 5%) количества метров. Проблема здесь в том, что кредит изначально нужно получать уже будучи участником программы. Боюсь, что в данный момент рассчитывать на что-либо может быть уже поздно.
Опять же, есть общая федеральная программа, которая задает направление, и куча местных подпрограмм, реализуемых муниципалитетами, администрациями областей и т. д. на своем уровне. Где-то дают субсидию, где-то снижают процентную ставку. Где-то максимальный возраст увеличили до 35 лет, а где-то по прежнему 30. Я бы рекомендовал поискать информацию в районной управе (префектуре округа) или в самой мэрии. В Москве, к примеру, всю информацию можно найти на сайте правительства Москвы (точнее одного из его департаментов), наверняка и в Петербурге информация широко доступна.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Я участвую в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». По списку в очереди я 1517. Мне сейчас 32 года. Вообще реально получить субсидии по этой программе, если она до 2010г? И возможен ли такой вариант-если купить квартиру по ипотеке, а потом эту субсидию внести позже?
|Ответ:
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Добрый день,
Смысл программы как раз в том, что жилье участники покупают у города, из специально возведенного жилого фонда, по специальной, фиксированной цене (как правило значительно ниже рыночной). Исходя из этой фиксированной цены квадратного метра рассчитывается и стоимость приобретаемой недвижимости, и размер субсидии. В данной ситуации можно взять кредит самостоятельно, но рассчитывать на получении субсидии «потом» — не стоит. К тому же программу наверняка продлят,
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Здравствуйте. Проживаем в Чукотском АО, хотели бы взять ипотеку для приобретения жилья в Центральных районах страны. Филиал сбербанка отказывается работать с ипотекой. Филиал МДМ-банка не может определиться с процентной ставкой. Выезжая в ЦРС, и обращаясь в банки для оформления, так же слышим отказ, так как прописка чукотская и проживаем не в тех регионах где хотели бы приобрести. Как быть? Подскажите куда обратиться.Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
К сожалению, это требование (к наличию постоянной регистрации или работы в регионе, где планируется приобрести жилье) до сих пор сохраняется в большинстве банков. В вашем случае, нужно найти банк, который бы был представлен как в Чукотском АО, так и в том регионе, где Вы хотели бы приобрести жилье, обычно это упрощает процедуру. Более того, в ряде случаев можно сдать документы по месту жительства, а сделку проводить уже в филиале того же банка, там, где покупается квартира.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Здравствуйте Павел.
Сообщите пожалуйста такую информацию — овзможен ли ипотечный кредит в Вашем банке на жилье? На какую сумму можно рассчитывать если купить жилье в своем городе?
Регион Кабардино — Балкария, г. Прохладный
|Ответ:
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Добрый день,
В Городском можно получить кредит на жилье, но банк не представлен в Кабардино-Балкарии, а кредиты, по утвержденным в банке условиями, выдаются только в городах присутствия, а также на территории Московской и Ленинградской областей.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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мой товарищ (не имеет компьютера и не умеет им пользоваться)просит поинтересоваться льготными условиями ипотечного кредитования (социальная ипотека). Я мало представляю, что это такое.
С уважением — Александр.
|Ответ:
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Добрый день,
Социальной ипотеке (т.е. программе «Молодой семье — доступное жилье» — посвящен отдельный ресурс в интернете: www.ohome.ru Там собрана вся нормативная база, описания программ, требования к участникам, и многое другое.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Добрый день!
Мне сейчас 29 лет полных лет, в этои году исполниться 30, я не замужем. Сыну 9 лет, он усыновлен. Мой доход, как индивидуального предпринимателя составляет 61000 тыс. в месяц.Сбербанк предоставляет мне ипотечный кредит под 14,25 процентов на 20 лет. На какую поддержку государства я могу расчитывать? Могу ли я взять ипотечный кредит- молодая семья? Получить отсрочку выплат если, через 3 месяца после оформления кредита рожу 2-го ребенка? как скоро можно получить материнский капитал?
|Ответ:
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Добрый день,
Для того чтобы рассчитывать на кредит по программе «молодая семья», необходимо до получения ипотечного кредита зарегистрироваться в органах местного самоуправления и быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть, на Вас с сыном, должно приходиться меньшее количество квадратных метров жилой площади, чем по норме, установленной в Вашем регионе. В Сбербанке РФ была своя вариация программы «молодая семья», которая заключалась в пониженном размере минимального первоначального взноса, и отсрочке по выплате процентов в случае рождения ребенка. Что с ней стало сейчас, в условиях ужесточения требований к заемщикам — неизвестно.
Ну а что касается материнского капитала, то использовать его для погашения ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса при получении кредита можно без ограничений. В других случаях — через 3 года после рождения ребенка.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подхожу ли я под какую нибудь программу по ипотеке, и есть ли какие то льготы или субсидии. Мне 22 года, не состою в официальном браке (гражданский брак), у меня маленький ребенок, но он записан на фамилию гражданского мужа, и я сейчас в дикрете.
|Ответ:
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Добрый день,
Скорее всего придется подождать Вашего выхода из декретного отпуска для того, чтобы иметь возможность получить ипотечный кредит. Шансов на получение будет намного больше, если Вы вступите в официальный брак, а также, если оба супруга будут иметь подтвержденный и стабильный источник дохода.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Когда в 2009 году начнет действовать социальная ипотека в селе Комсомольское Чувашской Республики?
|Ответ:
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Добрый день,
К сожалению, мы не располагаем подобной информацией. Я бы рекомендовал обратиться с этим вопросом в администрацию района, в котором расположено село.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто, елсли человек состоял в приватизации на протяжениее 10 лет, а потом отказался от неё. Имеет ли право на ипотеку, если да, то через какое время он может оформить ипотеку? Зарание спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
Не совсем понял про приватизацию, но, думаю это не важно. Любой человек может получить ипотечный кредит (неограниченное количество ипотечных кредитов) при соответствии требованиям банков и наличии необходимого дохода.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? У нас с сыном(11 лет) ипотека по 1/2 части, я в разводе, и по воду оплат уже полтора года проблемы, с работой трудности, а платежи по 20000 руб., в банк плачу по мере возможности и то не ежемесячно и маленькими суммами, уже набежали большие проценты, но я все равно хочу выплатить ипотеку, можно как нибудь решить проблему с отсрочкой и с процентами?Заранее спасибо
|Ответ:
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Добрый день,
Есть федеральная программа реструктуризации ипотечных кредитов, реализуемая при помощи АИЖК, но под ее условия Вы скорее всего уже не подпадете, т. к. они не допускают возникновения у заемщика каких-либо просрочек до обращения за отсрочкой. Остается лишь обратиться в банк-кредитор, с официальным заявлением и просьбой предоставить отсрочку либо каким-то другим образом реструктурировать задолженность. Проблема с погашением сейчас возникает у многих заемщиков, и все они обращаются в банки, чтобы сообщить об этом и найти какой-то приемлемый для обеих сторон выход из ситуации. В этом заинтересованы и сами банки.
С уважением,
Павел Комолов
|Вопрос:
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Собираюсь взять ипотечный кредит на новое жилье.Вопрос: Какой % отказов банками на выдачу ипотеки, стоит ли обращаться?
|Ответ:
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Добрый день,
Процент отказов наверняка колеблется от банка к банку, поэтому даже приблизительно назвать какую-либо цифру достаточно сложно, и все равно она может быть неточной. При наличии хорошего первоначального взноса (от 30%), неиспорченной кредитной истории, и подтвержденного и стабильного источника дохода — определенно стоит. Выдача кредитов ведущими банками продолжается, но в данный момент действительно только лучшим заемщикам.
С уважением,
Павел Комолов
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 1 091 493 раза