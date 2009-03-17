На ваши вопросы отвечают эксперты Городского Ипотечного Банка

Добрый день,

В Санкт-Петербурге обязательно должно реализовываться что-то подобное московскому проекту «молодой семье — доступное жилье». Если я правильно помню, списание работает в следующем случае: 1) Семья признается нуждающейся в улучшении жилищных условий и получает сертификат участника программы. 2) При покупке жилья у города, семья использует сертификат для получения субсидии в размере 30—40% от стоимости этого жилья (размер зависит от того есть ребенок или нет), а если после получения кредита рождается еще один ребенок (или первый ребенок) списывается стоимость еще какого-то (обычно 5%) количества метров. Проблема здесь в том, что кредит изначально нужно получать уже будучи участником программы. Боюсь, что в данный момент рассчитывать на что-либо может быть уже поздно.

Опять же, есть общая федеральная программа, которая задает направление, и куча местных подпрограмм, реализуемых муниципалитетами, администрациями областей и т. д. на своем уровне. Где-то дают субсидию, где-то снижают процентную ставку. Где-то максимальный возраст увеличили до 35 лет, а где-то по прежнему 30. Я бы рекомендовал поискать информацию в районной управе (префектуре округа) или в самой мэрии. В Москве, к примеру, всю информацию можно найти на сайте правительства Москвы (точнее одного из его департаментов), наверняка и в Петербурге информация широко доступна.

С уважением,

Павел Комолов