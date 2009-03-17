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Ипотека

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам ипотеки. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по кредитным продуктам Городского Ипотечного Банка. Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «Городской Ипотечный Банк»

На ваши вопросы отвечают эксперты Городского Ипотечного Банка

Дмитрий Шапочкин
Дмитрий Шапочкин
заместитель Начальника Департамента продаж Городского Ипотечного Банка
информация об эксперте
Павел Комолов
Павел Комолов
заместитель начальника Управления партнерских продаж Городского Ипотечного Банка
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:
Какие антикризисные меры приняты в банке «Кит Финанс» по ипотечному кредиту?
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Набережные Челны, Республика Татарстан) 17.03.2009 16:19
Ответ:

Добрый день,

Этот вопрос лучше всего адресовать непосредственно представителям банка «Кит Финанс». Мы не располагаем подобной информацией, к сожалению.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Возможно ли получение ипотечного кредита, если в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал? У нас уже есть квартира в собственности, а свободных денег для взноса нет.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Волгоград) 17.03.2009 14:29
Ответ:

Добрый день,

Да, это возможно. Денежные средства, перечисляются на счет лица, производящего отчуждение (продажу) недвижимости. Порядок обращения в Пенсионный Фонд тот же, но требуются некоторые дополнительные документы: правоустанавливающие документы от продавца (как правило — договор + свидетельство) и выписка из ЕГРП об отсутствии зарегистрированных обременений на продаваемое жилое помещение.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Скажите пожалуйста, что происходит с банком «Тусар»? Почему его нет ни в одном списке банков?
постоянный адрес
NVD (Москва) 16.03.2009 21:16
Ответ:

Добрый день,

К сожалению, мы не знаем, что происходит с этим банком. Надеюсь, успешно работают.

 

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Можноли изменить и переделать ипотечный кредитный договор? Включить в договор Созаемщиком и собственником дочь,для частичного погашения кредита материнским капиталом, выданной с рождением внучки в 2008 году, проживаем совместно? Договор оформлен в июне 2007 г.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Тюменская область, г.Тобольск) 16.03.2009 18:34
Ответ:

Добрый день,

Для этого в любом случае потребуется согласие банка, в котором Вы брали кредит. К тому же, придется вносить изменения и в договор купли-продажи, и в закладную и т. п. Честно скажу — вряд ли банк будет в этом заинтересован. К тому же, если кредит на сегодняшний день им только обслуживается (т.е. был продан), то согласовать какие-либо изменения становится очень сложно.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Здравствуйте!
в 2007 году мы с мужем купили квартиру в СПб, взяв ипотеку в вашем банке:-) Никакими социальными программами при этом не пользовались, то есть взяли кредит без какой-либо помощи государства.
Сейчас планируем завести ребенка. Я читала, что во многих регионах при рождении ребенка списывают какое-то количество метров ипотеки. Но ничего не нашла по этой теме касательно Санкт-Петербурга.
1)Есть ли такие программы в Петербурге? То есть можем ли мы рассчитывать на какое-либо списание часть долга по ипотеке в связи с рождением ребенка?
2)Если да, то куда обращаться за этим?

Спасибо!
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Санкт-Петербург) 16.03.2009 15:42
Ответ:

Добрый день,

В Санкт-Петербурге обязательно должно реализовываться что-то подобное московскому проекту «молодой семье — доступное жилье». Если я правильно помню, списание работает в следующем случае: 1) Семья признается нуждающейся в улучшении жилищных условий и получает сертификат участника программы. 2) При покупке жилья у города, семья использует сертификат для получения субсидии в размере 30—40% от стоимости этого жилья (размер зависит от того есть ребенок или нет), а если после получения кредита рождается еще один ребенок (или первый ребенок) списывается стоимость еще какого-то (обычно 5%) количества метров. Проблема здесь в том, что кредит изначально нужно получать уже будучи участником программы. Боюсь, что в данный момент рассчитывать на что-либо может быть уже поздно.

Опять же, есть общая федеральная программа, которая задает направление, и куча местных подпрограмм, реализуемых муниципалитетами, администрациями областей и т. д. на своем уровне. Где-то дают субсидию, где-то снижают процентную ставку. Где-то максимальный возраст увеличили до 35 лет, а где-то по прежнему 30. Я бы рекомендовал поискать информацию в районной управе (префектуре округа) или в самой мэрии. В Москве, к примеру, всю информацию можно найти на сайте правительства Москвы (точнее одного из его департаментов), наверняка и в Петербурге информация широко доступна.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Я участвую в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». По списку в очереди я 1517. Мне сейчас 32 года. Вообще реально получить субсидии по этой программе, если она до 2010г? И возможен ли такой вариант-если купить квартиру по ипотеке, а потом эту субсидию внести позже?
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Иркутск) 16.03.2009 07:26
Ответ:

Добрый день,

Смысл программы как раз в том, что жилье участники покупают у города, из специально возведенного жилого фонда, по специальной, фиксированной цене (как правило значительно ниже рыночной). Исходя из этой фиксированной цены квадратного метра рассчитывается и стоимость приобретаемой недвижимости, и размер субсидии. В данной ситуации можно взять кредит самостоятельно, но рассчитывать на получении субсидии «потом» — не стоит. К тому же программу наверняка продлят,

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Здравствуйте. Проживаем в Чукотском АО, хотели бы взять ипотеку для приобретения жилья в Центральных районах страны. Филиал сбербанка отказывается работать с ипотекой. Филиал МДМ-банка не может определиться с процентной ставкой. Выезжая в ЦРС, и обращаясь в банки для оформления, так же слышим отказ, так как прописка чукотская и проживаем не в тех регионах где хотели бы приобрести. Как быть? Подскажите куда обратиться.Спасибо.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Чукотский АО г.Билибино) 16.03.2009 06:51
Ответ:

Добрый день,

К сожалению, это требование (к наличию постоянной регистрации или работы в регионе, где планируется приобрести жилье) до сих пор сохраняется в большинстве банков. В вашем случае, нужно найти банк, который бы был представлен как в Чукотском АО, так и в том регионе, где Вы хотели бы приобрести жилье, обычно это упрощает процедуру. Более того, в ряде случаев можно сдать документы по месту жительства, а сделку проводить уже в филиале того же банка, там, где покупается квартира.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Здравствуйте Павел.
Сообщите пожалуйста такую информацию — овзможен ли ипотечный кредит в Вашем банке на жилье? На какую сумму можно рассчитывать если купить жилье в своем городе?
Регион Кабардино — Балкария, г. Прохладный
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (КБР, Прохладный) 15.03.2009 18:47
Ответ:

Добрый день,

В Городском можно получить кредит на жилье, но банк не представлен в Кабардино-Балкарии, а кредиты, по утвержденным в банке условиями, выдаются только в городах присутствия, а также на территории Московской и Ленинградской областей.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
мой товарищ (не имеет компьютера и не умеет им пользоваться)просит поинтересоваться льготными условиями ипотечного кредитования (социальная ипотека). Я мало представляю, что это такое.
С уважением — Александр.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Уфа) 15.03.2009 18:16
Ответ:

Добрый день,

Социальной ипотеке (т.е. программе «Молодой семье — доступное жилье» — посвящен отдельный ресурс в интернете: www.ohome.ru Там собрана вся нормативная база, описания программ, требования к участникам, и многое другое.

 

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Добрый день!
Мне сейчас 29 лет полных лет, в этои году исполниться 30, я не замужем. Сыну 9 лет, он усыновлен. Мой доход, как индивидуального предпринимателя составляет 61000 тыс. в месяц.Сбербанк предоставляет мне ипотечный кредит под 14,25 процентов на 20 лет. На какую поддержку государства я могу расчитывать? Могу ли я взять ипотечный кредит- молодая семья? Получить отсрочку выплат если, через 3 месяца после оформления кредита рожу 2-го ребенка? как скоро можно получить материнский капитал?
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Пятигорск) 15.03.2009 10:19
Ответ:

Добрый день,

Для того чтобы рассчитывать на кредит по программе «молодая семья», необходимо до получения ипотечного кредита зарегистрироваться в органах местного самоуправления и быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. То есть, на Вас с сыном, должно приходиться меньшее количество квадратных метров жилой площади, чем по норме, установленной в Вашем регионе. В Сбербанке РФ была своя вариация программы «молодая семья», которая заключалась в пониженном размере минимального первоначального взноса, и отсрочке по выплате процентов в случае рождения ребенка. Что с ней стало сейчас, в условиях ужесточения требований к заемщикам — неизвестно.

Ну а что касается материнского капитала, то использовать его для погашения ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса при получении кредита можно без ограничений. В других случаях — через 3 года после рождения ребенка.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подхожу ли я под какую нибудь программу по ипотеке, и есть ли какие то льготы или субсидии. Мне 22 года, не состою в официальном браке (гражданский брак), у меня маленький ребенок, но он записан на фамилию гражданского мужа, и я сейчас в дикрете.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Сургут) 15.03.2009 09:33
Ответ:

Добрый день,

Скорее всего придется подождать Вашего выхода из декретного отпуска для того, чтобы иметь возможность получить ипотечный кредит. Шансов на получение будет намного больше, если Вы вступите в официальный брак, а также, если оба супруга будут иметь подтвержденный и стабильный источник дохода.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Когда в 2009 году начнет действовать социальная ипотека в селе Комсомольское Чувашской Республики?
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Чебоксары) 14.03.2009 20:47
Ответ:

Добрый день,

К сожалению, мы не располагаем подобной информацией. Я бы рекомендовал обратиться с этим вопросом в администрацию района, в котором расположено село.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто, елсли человек состоял в приватизации на протяжениее 10 лет, а потом отказался от неё. Имеет ли право на ипотеку, если да, то через какое время он может оформить ипотеку? Зарание спасибо.
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Нижневартовск) 14.03.2009 11:32
Ответ:

Добрый день,

Не совсем понял про приватизацию, но, думаю это не важно. Любой человек может получить ипотечный кредит (неограниченное количество ипотечных кредитов) при соответствии требованиям банков и наличии необходимого дохода.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? У нас с сыном(11 лет) ипотека по 1/2 части, я в разводе, и по воду оплат уже полтора года проблемы, с работой трудности, а платежи по 20000 руб., в банк плачу по мере возможности и то не ежемесячно и маленькими суммами, уже набежали большие проценты, но я все равно хочу выплатить ипотеку, можно как нибудь решить проблему с отсрочкой и с процентами?Заранее спасибо
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Уфа) 14.03.2009 08:53
Ответ:

Добрый день,

Есть федеральная программа реструктуризации ипотечных кредитов, реализуемая при помощи АИЖК, но под ее условия Вы скорее всего уже не подпадете, т. к. они не допускают возникновения у заемщика каких-либо просрочек до обращения за отсрочкой. Остается лишь обратиться в банк-кредитор, с официальным заявлением и просьбой предоставить отсрочку либо каким-то другим образом реструктурировать задолженность. Проблема с погашением сейчас возникает у многих заемщиков, и все они обращаются в банки, чтобы сообщить об этом и найти какой-то приемлемый для обеих сторон выход из ситуации. В этом заинтересованы и сами банки.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов
Вопрос:
Собираюсь взять ипотечный кредит на новое жилье.Вопрос: Какой % отказов банками на выдачу ипотеки, стоит ли обращаться?
постоянный адрес
(komolovp) Павел Комолов (Барнаул) 13.03.2009 18:23
Ответ:

Добрый день,

Процент отказов наверняка колеблется от банка к банку, поэтому даже приблизительно назвать какую-либо цифру достаточно сложно, и все равно она может быть неточной. При наличии хорошего первоначального взноса (от 30%), неиспорченной кредитной истории, и подтвержденного и стабильного источника дохода — определенно стоит. Выдача кредитов ведущими банками продолжается, но в данный момент действительно только лучшим заемщикам.

С уважением,

Павел Комолов

Павел Комолов

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