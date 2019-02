Справка Banki.ru

Банк был создан в 1994 году в форме небанковской кредитной организации под наименованием «Финансовая Компания «Третий Рим». Учредителями НКО выступили ТОО «ИКОС» и ТОО «Монель», а также две иностранные фирмы — ICR Inc. и IMV Ltd. В июне 2000 года Центральный Банк РФ изменил форму кредитной организации с НКО на коммерческий банк. В состав акционеров банка некоторое время входила Ирина Ковалевская. На 1 января 2007 года физическим лицам принадлежало 35,74% акций. В апреле 2007 года ЗАО «КБ «Третий Рим» вошло в состав крупного европейского финансового холдинга J&T Finance Group*. Единственным акционером, владеющим 100% акций банка, стало акционерное общество J&T Finance Group, A.S., Словакия. Россия — пятая страна присутствия холдинга. Параметры сделки сторонами не разглашались, но ее сумма оценивалась экспертами в 17—18 млн долларов США. В середине февраля 2008 года ЦБ РФ принял решение о регистрации новой редакции устава банка и выдаче лицензии с указанием нового фирменного наименования — ЗАО «Джей энд Ти Банк». Свою деятельность банк осуществляет под брендами J&T Bank и J&T Private Banking, сконцентрировавшись на развитии услуг в области private banking, проектного финансирования и торговых операций на финансовых рынках. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В феврале 2015 года сменил организационно-правовую форму на акционерное общество.

В декабре 2017 года была начата процедура реорганизации в форме присоединения к Джей- энд-Ти Банку АО «АКБ «Хованский», которая была завершена в феврале 2018 года.

Единственным акционером банка является J&T Banka, A. S. Конечными бенефициарами выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 45,05% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (4,01%), Ли Юн (3,77%), Зан Джанюн (1,80%), Чжэн Сюнбин (0,22%) и Джуан Миаджонг (0,10%).

Головной и один дополнительный офисы банка расположены в Москве. До июня 2015 года функционировало также территориальное подразделение в Йошкар-Оле. Среднесписочная численность персонала банка за первое полугодие 2018 года — 109 человек (годом ранее — 106 человек). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, ипотека, овердрафт), линейку вкладов, банковские карты (MasterCard), денежные переводы с открытием и без открытия счета, обмен валюты, банковские ячейки, интернет-банкинг.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (включая тендерное кредитование и кредиты малому бизнесу), банковские гарантии, зарплатные проекты, удаленное банковское обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,5% (или 2,4 млрд рублей), составив 18,8 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации умеренно диверсифицирована по источникам привлечения. Наибольшую долю в пассивах занимают собственные средства (капитал) банка — 42,1%. Другими значимыми источниками фондирования выступают средства клиентов. Отметим повышенную зависимость банка от средств насления, на отчетную дату вклады и остатки на счетах физических лиц формируют более 40% нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 36% до 40,4%, при этом их номинальный объем сократился на 45,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 17,1% до 13,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 9,2% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 7,9 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 10,5% (или 753,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 42,1% и 57,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 783,4 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 30,77% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 51,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 69,8% и 30,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 27% до 30,3%, при этом их номинальный объем сократился на 39,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 46,4% до 51,7%, при этом их номинальный объем сократился на 129,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 14% до 1,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,1% до 13,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 3,1% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 207 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 39,6 млн рублей (или 0,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,2%. По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, в корпоративном кредитном портфеле основной объем ссуд был выдан компаниям, предоставляющим финансовые услуги (38,5%), строительным и девелоперским предприятиям (38,4%) и компаниям, осуществляющим управление недвижимостью (11,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 96,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,1% до 7,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 24,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11,3 млрд рублей (197,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 275,4 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.08.2018 составляет 348,9 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 194,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 296,4 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 249 млн рублей.

Совет директоров: Игор Ковач (председатель), Андрей Кузнецов, Васил Шевц, Штепан Ашер, Томаш Климичек.

Правление: Андрей Кузнецов (председатель), Алексей Криницин, Роман Усов, Елена Веселова, Татьяна Авдеева.

* J&T Finance Group является одной из наиболее динамично развивающихся финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Группа (основана в 1993 году) занимает лидирующие позиции в области банковских и финансовых услуг для частных клиентов (private banking), корпоративных инвестиций, девелопмента в секторе жилой и коммерческой недвижимости, а также оказания услуг в сегменте luxury на территории Словакии и Чехии.

Финансовым ядром группы является J&T Banka, A.S. со штаб-квартирой в Праге. В банковскую группу также входят российский J&T Bank, чешская инвестиционная компания J&T Asset Management. Помимо финансового сектора, J&T Group выступает стратегическим инвестором для словацкой и чешской промышленности. Приоритетной отраслью является энергетика. Также группа инвестирует в автомобильное производство, машиностроение, предприятия мясопереработки. Инвестиционная стратегия J&T Group охватывает здравоохранение (больницы, лаборатории), средства массовой информации (телеканал Joj в Словакии, в Чехии — цифровой телеканал Z1), авиаперевозки (авиакомпания ABS Jets является крупнейшим в Центральной Европе оператором частных самолетов бизнес-класса), а также спортивных моделей. С 2004 года J&T Group управляет старейшим и самым именитым в Чехии футбольным клубом AC Sparta. Группа является крупнейшим девелопером Словакии и Чехии.

В инвестиционном портфеле J&T Real Estate находятся проекты по строительству, развитию и менеджменту жилой и коммерческой недвижимости, индустриальных и логистических парков. Общая стоимость риэлторских проектов группы, которые будут реализованы в течение ближайших пяти лет, составляет 3,75 млрд евро. Наиболее значительными городскими проектами являются Tower City в пражском районе Голешовице, реконструкция территории бывшего оружейного завода Zbrojovka в г. Брно. Одним из самых амбициозных проектов группы в области туризма является строительство и реконструкция гостиничных и спортивных комплексов в Нижних и Высоких Татрах. Основным владельцем группы является словацкий бизнесмен Йозеф Ткач.

