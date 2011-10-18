Студент
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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выдается для оплаты обучения в ВУЗе, начиная со 2-го семестра
|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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заемщик самостоятельно выбирает срок погашения микрозайма
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|24.12.2018 16:24
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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|Прочие требования к заемщику
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если заемщику менее 18 лет, либо заемщик не имеет постоянного места работы и источника доходов, то договор может быть оформлен на третье лицо
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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в течении 15 минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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перечисляется на счет образовательного учреждения
Погашение
|Порядок погашения
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ежемесячно
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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неустойка - 10% от суммы каждого просроченного ежемесячного платежа
|Способ оплаты
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погашение без комиссии в отделениях и терминалах ПАО "Бинбанк" и в кассах компании