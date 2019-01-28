Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, при накоплении свыше 5 000 миль их можно потратить на премиальные авиабилеты любых авиакомпаний по любым направлениям, доступным на портале tickets.unicredit.ru, по курсу 1 миля=1 рубль: 500 приветственных миль;

3% за покупки в категориях «Авиабилеты», «Отели и гостиницы», «Аренда автомобилей»;

2% за прочие покупки;

6% годовых от среднемесячного баланса по карте в виде миль макс. количество начисляемых миль - 10 000 в месяц, срок действия миль - 2 года Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 2 900 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 390 руб. Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 390 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9%, мин. 450 руб. (мин. 390 руб. в банкоматах банков группы UniCredit) Снятие наличных в ПВН других банков 3,9%, мин. 450 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 40% от установленного кредитного лимита по карте (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

плата за СМС-информирование не взимается;

неустойка на сумму просроченной задолженности - 20% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

бесплатная программа страхования для выезжающих за рубеж Условия кредитования Размер кредитного лимита до 600 000 руб. - для новых клиентов; до 1 000 000 руб. для зарплатных клиентов от 100 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25,9% - для новых клиентов; 19,9 - 25,9 % - для существующих и зарплатных клиентов от 19,9% до 25,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов минимальный размер дохода:

от 30 000 руб. - для Москвы и области;

от 20 000 руб. - для регионов; возможно рассмотрение регулярного дополнительного дохода от работы по совместительству Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных миль за расчеты по карте;

альтернативные способы подтверждения дохода;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения ограничение по сумме минимального дохода заемщика Дата актуализации 28.01.2019 11:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.