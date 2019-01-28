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Visa Air
Visa Platinum «Visa Air» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- Для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, при накоплении свыше 5 000 миль их можно потратить на премиальные авиабилеты любых авиакомпаний по любым направлениям, доступным на портале tickets.unicredit.ru, по курсу 1 миля=1 рубль:
- 500 приветственных миль;
- 3% за покупки в категориях «Авиабилеты», «Отели и гостиницы», «Аренда автомобилей»;
- 2% за прочие покупки;
- 6% годовых от среднемесячного баланса по карте в виде миль
макс. количество начисляемых миль - 10 000 в месяц, срок действия миль - 2 года
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 2 900 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3,9%, мин. 450 руб. (мин. 390 руб. в банкоматах банков группы UniCredit)
Снятие наличных в ПВН других банков
3,9%, мин. 450 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 40% от установленного кредитного лимита по карте (в сумме по основной и дополнительным кредитным картам) в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за СМС-информирование не взимается;
- неустойка на сумму просроченной задолженности - 20% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- бесплатная программа страхования для выезжающих за рубеж
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 1 000 000 ₽
до 600 000 руб. - для новых клиентов; до 1 000 000 руб. для зарплатных клиентов
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 25,9%
25,9% - для новых клиентов; 19,9 - 25,9 % - для существующих и зарплатных клиентов
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
минимальный размер дохода:
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
минимальный размер дохода:
от 30 000 руб. - для Москвы и области;
от 20 000 руб. - для регионов; возможно рассмотрение регулярного дополнительного дохода от работы по совместительству
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 4 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- ограничение по сумме минимального дохода заемщика
Дата актуализации
28.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Visa Air» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-10-20 — единая справочная служба