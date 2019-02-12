Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Unembossed
Mastercard Standard — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- именная
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
на ежедневный остаток свыше 50 001 руб.
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 149 руб.;
- 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 149 руб.;
- 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
12.02.2019 10:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Unembossed» в 113 городах России
40 423Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба