Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 5 - 20% от суммы покупок, совершенных у партнеров оператора Бонусы сотовые операторы

другое на ежедневную сумму аванса (500-200 000 руб.), внесенную в оплату услуг связи, банк начисляет бонусы по ставке 8% годовых; бонусы зачисляются на лицевой счет абонента один раз в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 149 ₽ 0 руб. для клиентов, использующих тарифные планы "Включайся! Слушай, Говори, Общайся, Общайся Акция, Смотри,Смотри Акция, Смотри VIP, Смотри +, Смотри + Максимал, Смотри +VIP, Премиум, Премиум Лайт, "Включайся! Открывай, Пиши, Пробуй, Пробуй +", "Все включено" XS, S, M, L, XL, VIP;

149 руб. - в остальных случаях Снятие наличных в банкоматах банка 2,5% - до 10 000 руб. включительно, 3,5% - свыше 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно, 4,5% - свыше 50 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,99% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5% - до 10 000 руб. включительно, 3,5% - свыше 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно, 4,5% - свыше 50 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,99% от суммы операции Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц для неперсонифицированных пользователей, до 100 000 руб.в день, до 300 000 руб. в месяц - для персонифицированных Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - 3% от суммы операции Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая комиссия за получение наличных Особые ограничения карта предоставляется абонентам Мегафон Дата актуализации 11.02.2019 16:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.