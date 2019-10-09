



Банковская карта — удобный инструмент, используемый почти каждым жителем России. Многие люди любые карточки называют «кредитками», хотя это и является ошибкой. Большинство выпускаемых сегодня карт дебетовые, то есть те, на которых хранятся не заемные средства, взятые у банка, а собственные деньги владельца. До сих пор не все до конца понимают, что такое ДК и зачем она нужна.

Что это

VISA Gold карта Социум-Банка является инструментом, предназначенным для оплаты товаров и услуг в торговых точках, на интернет-ресурсах, а также для снятия наличных в банкоматах. Ее можно охарактеризовать как электронный кошелек, пришедший на замену купюрам и монетам.

Главная особенность — то, что клиент пользуется только своими деньгами, не привлекает суммы, взятые взаймы у финансовой организации. Это значит, что по карточке не нужно вносить регулярные платежи и проценты.

Предложением может воспользоваться любой человек, достигший возраста 14 лет и имеющий паспорт. Услуга проста в оформлении, соискатель не занимается сбором справок, не подтверждает доход — достаточно предъявления паспорта и заполнения заявки в выбранной ФО.

Каждый российский банк устанавливает собственные правила обслуживания.

Правильный выбор

Перед подачей анкеты стоит внимательно изучить доступные программы. Это можно сделать при помощи сайта Banki.ru. Здесь обозначены все важные моменты по VISA Gold картам, условия по которым важно изучить досконально. Переход к заполнению заявки осуществляется отсюда же.

На что обращает внимание соискатель, зашедший на Banki.ru ради поиска ДК:

метод защиты пластика — магнитная лента или чип. Последний намного надежнее;

во сколько обойдется годовое обслуживание;

овердрафт. Полезная опция, которая может пригодиться клиенту, но нужно тщательно изучить условия перерасхода, чтобы потом не уйти в серьезный минус;

действие дистанционных сервисов (приложений, мобильного банкинга и т. д.);

начисление процентов на остаток средств.

Для чего используется

Карта VISA Gold Социум-Банка — действительно полезный продукт, позволяющий защитить сбережения. Третьи лица никак не смогут их заполучить. Кроме того, с появлением этих карт полностью исчезла необходимость носить с собой крупные суммы наличными.

Очень часто счет открывают именно с целью сохранения и накопления личных денежных средств, а также используют для получения заработной платы, пенсии, стипендии и т. д. Организации-работодатели договариваются с ФО самостоятельно — клиенты в этом случае не делают вообще ничего.