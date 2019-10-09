Дебетовая карта VISA Classic в Социум-Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
3 000 руб. - оформление карты/переоформление в связи с окончанием срока действия (3 года)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
3 000 руб. - оформление карты/переоформление в связи с окончанием срока действия (3 года) (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 €
3 000 руб. - оформление карты/переоформление в связи с окончанием срока действия (3 года) (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|09.10.2019 10:57
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|09.10.2019 10:57
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|09.10.2019 10:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «VISA Classic» в 1 городе России
Предложения месяца
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%Посмотреть
Справочная информация
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
- Адрес
- 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
- ОГРН
- 1037739058609
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва