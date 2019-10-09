Дебетовая карта VISA Classic в Социум-Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

3 000 руб. - оформление карты/переоформление в связи с окончанием срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,7%, мин. 1 долл. - в банкоматах банка Российский Капитал;
  • 1%, мин., 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 1 долл. - в ПВН банка Российский Капитал;
  • 1%, мин., 3 долл.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса через банкоматы сторонних банков - 1 долл.;
  • неустойка за неразрешенный овердрафт - 0,4% в день в рублях, 0,7% в день в долл. и евро;
  • неустойка за наличие просроченного неразрешенного овердрафта сроком свыше 30 дн. - 100 долл.;
  • конвертация по курсу банка
Дата актуализации 09.10.2019 10:57
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 09.10.2019 10:57
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка партнера;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • плата за обслуживание берется единовременно за весь срок действия карты (3 года"
Дата актуализации 09.10.2019 10:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «VISA Classic» в 1 городе России
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Справочная информация
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
Адрес
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16
ОГРН
1037739058609
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
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