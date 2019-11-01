Дебетовая карта Gold в Кубаньторгбанке

Mastercard Gold «Gold» — Кубаньторгбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - в банкоматах банков, подключенных к процессинговому центру Уралсиб;
  • 0,45% - в банкоматах Уралсиб;
  • 1%, мин. 70 руб.;
  • 1.2%, мин. 5 долл. за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - в ПВН банков, подключенных к процессинговому центру Уралсиб;
  • 1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в день, 5 000 000 руб. в месяц;
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 3 года;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банках-партнерах;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации 01.11.2019 14:49
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
ОГРН
1022300000502
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(861) 212-60-80

Дебетовая карта "Gold"


Банковские карты давно перестали быть чем-то новым — сегодня люди благополучно используют их как для безналичного расчета, так и для снятия наличных, когда это необходимо. Далее подробно рассказано о том, что такое дебетовая карта, каковы ее плюсы и чем она отличается от других продуктов, выпускаемых финансовыми организациями.

Предназначение и особенности

Дебетовая карточка — платежный инструмент, используемый для безналичной оплаты покупок и снятия денег со счета в любой удобный момент. По сути, она является электронным кошельком, которым владелец может воспользоваться когда угодно. Здесь хранятся деньги, принадлежащие именно ему.

Gold карта Кубаньторгбанка не предполагает использования заемных средств, взятых у банка, внесения платежей и оплаты процентов. Заказать ее может любое физическое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.

На оформление продукта не уходит много времени. Соискатель предоставляет банковским сотрудникам два документа — паспорт и заполненную анкету. Справок подтверждающих доход и официальное трудоустройство, не требуется.

На рынке встречается множество привлекательных предложений, заслуживающих рассмотрения. Основные различия обычно заключаются в условиях обслуживания.

На что смотреть при заказе

Перед подачей заявки, выбирая карту Gold по условиям, стоит обратить внимание на важные моменты, такие как:

  • Защита данных. Используется микрочип или магнитная лента. Первый вариант предпочтительнее, так как обеспечивает большую безопасность.
  • Стоимость годового обслуживания. Стандартные ДК менее затратны, а за премиальные варианты потребители платят в 3–4 раза больше.
  • Наличие овердрафта. Некоторые карточки выдаются уже с активированной опцией. Нужно изучить порядок начисления процентов, так как оно может быть ежедневным. Если соискателя что-либо не устраивает, лучше просто оформить дополнительную кредитку.
  • Получение прибыли с остатка средств.
  • Снятие наличных в банкоматах других ФО. Здесь бывают комиссии, лимиты, и о них нужно узнавать заранее.
  • Возможность удаленно контролировать движения по карте Gold Кубаньторгбанка («Мобильный банк», «Личный кабинет», приложения). Это очень удобно, так как клиенту не придется по любому вопросу обращаться непосредственно в офис.

Подробно изучить каждый доступный продукт, просмотреть его в соответствии с приведенным выше списком поможет портал Banki.ru. На это не уйдет много времени, потому что данные по подходящим вариантам выведутся на одну страницу, а пользователь быстро сравнит их и поймет, что оптимально именно для него. Тут же имеется калькулятор, если понадобятся дополнительные расчеты. После останется нажать кнопку «Онлайн-заявка» и перейти к заполнению формы.

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