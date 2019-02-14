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Премьер

Уралпромбанк,

Уралпромбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 363 699
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 50 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

проценты на изымаемую сумму начисляются по ставке 0,01% годовых с момента последней выплаты процентов

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 2 городах России
2 381
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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