Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: проценты на изымаемую сумму начисляются по ставке 0,01% годовых с момента последней выплаты процентов Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.