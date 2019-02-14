Премьер
Уралпромбанк,
Уралпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 363 699 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
проценты на изымаемую сумму начисляются по ставке 0,01% годовых с момента последней выплаты процентов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 2 городах России
2 381
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
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