Семейная ипотека
Ак Барс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
льготная программа для семей, у которых родился 2-й и/или последующий ребенок (гражданство РФ), в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г.
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- 5 п. п. при отказе от личного и/или имущественного страхования на 2-ой и последующие годы кредитования до выполнения условия личного и/или имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
- справка по форме банка / в свободной форме
Прочие документы
свидетельства о рождении детей с подтверждением гражданства РФ
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- бесплатное проведение аккредитивных сделок;
- возраст заемщика от 18 до 70 лет на момент погашения кредита
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
- продавец недвижимости - юридическое лицо