льготная программа для семей, у которых родился 2-й и/или последующий ребенок (гражданство РФ), в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.