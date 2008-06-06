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Семейная ипотека

Ак Барс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

льготная программа для семей, у которых родился 2-й и/или последующий ребенок (гражданство РФ), в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г.

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • 5 п. п. при отказе от личного и/или имущественного страхования на 2-ой и последующие годы кредитования до выполнения условия личного и/или имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • выписка со счета
  • справка по форме банка / в свободной форме

Прочие документы

свидетельства о рождении детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • бесплатное проведение аккредитивных сделок;
  • возраст заемщика от 18 до 70 лет на момент погашения кредита

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
  • продавец недвижимости - юридическое лицо
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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