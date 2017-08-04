На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Абсолют Страхование»

В ОАО «АльфаСтрахование»

Адрес места нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

ИНН: 7713056834

КПП: 775001001 ОГРН: 1027739431730

ОКПО: 11660521

ОКАТО: 45296561000

Расчетный счет: 40701810901300000355

Наименование банка: ОАО «Альфа-Банк»

Корреспондентский счет: 30101810200000000593

БИК: 044525593

От: Левшина Павла Анатольевича

Зарегистрированного:

Тел. 89067996328



Копия направлена в Российский Союз Автостраховщиков

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, строение 3 (м. Добрынинская)

Контактный телефон: (495) 771-69-44

Факс: (495) 771-69-44 доб.133, (499) 236-16-07

Электронная почта:: request@autoins.ru, rsa@autoins.ru



Копия направлена в ЦБ РФ

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016



Претензионное письмо.

10 апреля 2016 г. около 11ч. 10 мин в районе д. 14 по ул. Артамонова в г. москве, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ 2834 г. р.з. Х458ХН77, принадлежащем Чемухину А. Г., и автомобилем Мазда г. р.з. Р298УЕ150, принадлежащем Левшину П. А. Виновником ДТП был признан Чемухин А. Г., нарушивший п. 8.3 ПДД РФ, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.

10 апреля 2017 г. Левшин П. А. обратился в ОАО «АльфаСтрахование», которое выдало направление № 2428696 на осмотр автомобиля Мазда г. р.з. Р298УЕ150

20 апреля 2017 г. автомобиль Мазда3 г. р.з. Р298УЕ150 был передан в ООО «Ангел» для проведения восстановительного ремонта.

В соответствии с положением ч. 15.2 ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (но не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим такого транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта).

Согласно абз 2 ч. 21 ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Таким образом, просрочка исполнения обязательства с 20.04.2017 г. по 13.07.2017 г. (по день подачи претензионного письма) составляет 83 дней.

Расчет неустойки представлен следующим образом: 1%*400000рублей*83дня= 332000 рублей.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 17 от 28.06.2012 г., если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8—12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 6 ст. 13 «закона о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:

1. Произвести восстановительный ремонт автомобиля Мазда3 г. р.з. Р298УЕ150, принадлежащем Левшину П. А. в течении 7 дней,

2. Выплатить Левшину Павлу Анатольевичу неустойку в размере 332 000 рублей в течении 7 дней,

3. Выплатить Левшину Павлу Анатольевичу штраф в размере 166 000 рублей в течении 7 дней,

4. Направить ответ на претензионное письмо в течении 7 дней.

Левшин П. А.