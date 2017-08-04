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Страхование

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На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Абсолют Страхование»

Илья Галперин
Илья Галперин
начальник управления развития розничных продаж ООО «Абсолют Страхование»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

В ОАО «АльфаСтрахование»
Адрес места нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7713056834
КПП: 775001001 ОГРН: 1027739431730
ОКПО: 11660521
ОКАТО: 45296561000
Расчетный счет: 40701810901300000355
Наименование банка: ОАО «Альфа-Банк»
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
От: Левшина Павла Анатольевича
Зарегистрированного:
Тел. 89067996328

Копия направлена в Российский Союз Автостраховщиков
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, строение 3 (м. Добрынинская)
Контактный телефон: (495) 771-69-44
Факс: (495) 771-69-44 доб.133, (499) 236-16-07
Электронная почта:: request@autoins.ru, rsa@autoins.ru

Копия направлена в ЦБ РФ
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Претензионное письмо.
10 апреля 2016 г. около 11ч. 10 мин в районе д. 14 по ул. Артамонова в г. москве, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ 2834 г. р.з. Х458ХН77, принадлежащем Чемухину А. Г., и автомобилем Мазда г. р.з. Р298УЕ150, принадлежащем Левшину П. А. Виновником ДТП был признан Чемухин А. Г., нарушивший п. 8.3 ПДД РФ, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.
10 апреля 2017 г. Левшин П. А. обратился в ОАО «АльфаСтрахование», которое выдало направление № 2428696 на осмотр автомобиля Мазда г. р.з. Р298УЕ150
20 апреля 2017 г. автомобиль Мазда3 г. р.з. Р298УЕ150 был передан в ООО «Ангел» для проведения восстановительного ремонта.
В соответствии с положением ч. 15.2 ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (но не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим такого транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта).
Согласно абз 2 ч. 21 ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.
Таким образом, просрочка исполнения обязательства с 20.04.2017 г. по 13.07.2017 г. (по день подачи претензионного письма) составляет 83 дней.
Расчет неустойки представлен следующим образом: 1%*400000рублей*83дня= 332000 рублей.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 17 от 28.06.2012 г., если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8—12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно ч. 6 ст. 13 «закона о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
На основании вышеизложенного
ПРОШУ:
1. Произвести восстановительный ремонт автомобиля Мазда3 г. р.з. Р298УЕ150, принадлежащем Левшину П. А. в течении 7 дней,
2. Выплатить Левшину Павлу Анатольевичу неустойку в размере 332 000 рублей в течении 7 дней,
3. Выплатить Левшину Павлу Анатольевичу штраф в размере 166 000 рублей в течении 7 дней,
4. Направить ответ на претензионное письмо в течении 7 дней.
Левшин П. А.

постоянный адрес
7201138 (Москва) 07.08.2017 09:17
Ответ:

Здравствуйте!

Насколько я вижу, вы разместили ваш вопрос в разделе «Отзывы» компании «Альфа Страхование». В рамках раздела «Вопрос-Ответ» на подобный запрос ответ предоставить нет возможности в связи с тем, что он касается определенной компании.

 В данной ситуации рекомендую Вам ожидать ответ от компании «Альфа Страхование».

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:
здравствуйте.у меня такой вопрос:на каком оснавании страховая компания отказывает в осаго,мотивируя тем,что у меня автомобиль марки газ.при том,что у меня ни штафов,ни выплат не было ни разу.в прошлом году они застрохвали,а в этом не хотят.и еще в начале этого года писал им,чтоб исправили кбм и они исправили и даже выплатили разницу.страховался в наско.
постоянный адрес
shax (Село тутаево татарстан) 04.08.2017 15:15
Вопрос:

Здравствуйте
Я являюсь заемщиком потребительского кредита в ВТБ 24 (СПБ,ул.Ленсовета 88) и присоединена к программе страхования «Лайф+». Весной этого года у меня случился страховой случай (потеря временной нетрудоспособности), о чем я уведомила банк и страховую компанию. Написала заявление,приложила копии больничных листов,выписку из мед.карты и эпикриз. Через 1,5 месяца выяснилось,что сотрудник банка ничего никуда не отправил. Пришлось повторить. Сейчас страховая компания ВТБ г. Санкт-Петербурга требует дополнительную справку за 10лет о том,что я не наблюдалась в поликликлинннике по заболеваниям. Считаю,что налицо затягивание сроков рассмотрения моего заявления. Я давала согласие на обработку моих персональных данных и страховая может сделать запрос в мед.учреждение,это во-первых. Во-вторых, я не лечилась и на больничном не находилась последние 5 лет о чем уведомила сотрудника компании. В-третьих, не имеет никакого отношения наличие ДО моего страхового случая каких-либо заболеваний.
Прошу оказать содействие в решении вопроса. Если страховая компания не собирается выплачивать деньги,то с письменным отказом обращусь в суд. Молчание страховой будет расценено тоже,как отказ.
С уважением.

постоянный адрес
elka0606 (Санкт-Петербург) 02.08.2017 10:25
Ответ:

Здравствуйте!

В данной ситуации рекомендую Вам продублировать данное обращение в разделе вышей страховой компании.

Написать обращение можно в разделе компании «ВТБ Страхование» по ссылке — https://www.banki.ru/insurance/responses/company/vtbstrahovanie/

Так же вы можете подробнее ознакомиться с правилами страхования. Правила размещены на сайте компании «ВТБ Страхование» по ссылке — https://www.vtbins.ru/upload/iblock/3f4/ns_20_07_17.pdf

В вашей ситуации обратить внимание необходимо на главу № 13 «Правил страхования от несчастных случаев и болезней», а именно на пункт 13.3. где указаны необходимые при обращении по страховому событию документы — «выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имеющихся у Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях, если договор страхования, предусматривает страховые случаи в результате несчастных случаев и/или болезней».

Правила на сайте размещены в редакции от 20.07.2017 по этому могут быть не актуальны для вашего договора. Но вы можете обратиться к Страховщику и запросить у них ту редакцию правил, что действовала в компании на момент заключения вашего договора.

С уважением, 
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Здравствуйте! Потеряли и не можем найти ПТС. (есть копия). Машина кредитная. Будет ли страховая компания страховать нас далее по договору КАСКО по дубликату ПТС, который мы получим в месте постановки авто на учет?

постоянный адрес
bariton82 (Электросталь) 25.07.2017 16:03
Ответ:

Здравствуйте!

Оформление договора КАСКО по дубликату ПТС ничем не отличается от процедуры оформления по оригиналу данного документа.

Если Вас интересует продление действующего договора или оформление нового полиса Вы можете обратиться в офис компании, либо связаться с нами по телефону +7 (495) 987-18-38

Узнать где находится ближайший к Вам офис компании можно на нашем сайте — https://www.absolutins.ru/kontakty/

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Здравствуйте,скажите могу ли я отказаться от банковской страховки после заключения кредитного договора,если прошло более 1 месяца?и что нужно для этого сделать?спасибо.

постоянный адрес
Oksa1982 (Санкт-Петербург) 18.07.2017 12:30
Ответ:

Здравствуйте!

Условия по возврату договора должны быть указаны в полисных условиях Вашего страхового полиса и в правилах страхования.

Так же при оформлении договора в банке, необходимо учитывать особенности формирования договора. Заявление на расторжение договора Страховой компанией принимается от Страхователя указанного в договоре.

В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.

Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь напрямую в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Добрый день! Мой вклад попал под страховой случай банка «Югра». У меня была оформлена в банке доверенность на дочь распоряжаться денежными средствами: снимать, вносить, закрывать, переводить…С такой доверенностью мой вклад подпадает под страховой случай? и будут ли мне выплачены деньги? Очень прошу мне ответить!!!
Татьяна Васильевна

постоянный адрес
tatyana.shirmaher (С-Петербург) 15.07.2017 20:27
Ответ:

Здравствуйте!

Страхование Вкладов в РФ регламентируется Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Исполнителем данного вида страхования на основании закона является «Агентство по страхованию вкладов». Вопрос по урегулированию наступившего у Вас страхового случая советую задать напрямую в «АСВ».

Вы можете обратиться к ним по телефону горячей линии 8 (800) 200-08-05 по России звонок бесплатный. Так же ознакомиться с информацией можно на сайте Агентства по ссылке: https://www.asv.org.ru/insurance/

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Подскажите, можно-ли на сайте Абсолюта купить медицинскую страховку, находясь уже за рубежом на себя? А то я слышал, что многие страховые этого не любят очень продавать, боятся чего-то…
Какую вы порекомендуете программу что бы в Таиланде на Пхукете с лечением не было проблем?

постоянный адрес
Sergey M (Москва) 14.07.2017 17:56
Ответ:

Здравствуйте!

Отвечу на Ваш вопрос на основании правил страхования «Комплексного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства».

На основании п. 5.3. — «Договор страхования вступает в силу не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии в виде единовременного платежа или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), если условиями страхования не предусматривается иное.»

На основании п. 5.5. — «Договор страхования заключается на срок, установленный по соглашению сторон, но не более одного года, при этом Срок страхования устанавливается на срок пребывания Застрахованного лица в Застрахованной поездке, если иное не предусмотрено договором страхования.»

Прошу Вас обратить внимание на то, что в соответствии с п. 7.5. — «Договором страхования не покрываются убытки, понесенные Страхователем (не являются страховым случаем), хоть и произошедшие в течении срока действия договора страхования, но причины наступления которых начали действовать до вступления договора страхования в силу.»

Так же исключением из страхового покрытия на основании:

п. 11.1.4 является — «расходы на оплату курса лечения, начатого до начала Срока страхования и продолжающегося в Застрахованной поездке, а также расходы на оплату лечения, которое может быть, с медицинской точки зрения, осуществлено после возвращения Застрахованного лица в Страну постоянного проживания.»

п. 11.1.21 — «расходы, понесенные в том случае, если поездка была предпринята Застрахованным лицом с намереньем получить лечение или связанные с обращением в Медицинское учреждение с умыслом болезни, включая расходы на эвакуацию или репатриацию.»

Исходя из вышеуказанного оформить договор, находясь за пределами постоянного места жительства, возможно. Рассчитать стоимость договора и оформить его можно на сайте компании по ссылке https://www.absolutins.ru/kupit-strahovoj-polis/puteshestviya/vyezd-za-granicu/

К вопросу о программе страхования: выбор программы зависит от рисков, которые вы хотели бы застраховать. С нашими тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.absolutins.ru/retail/traveling/programs.php

Для получения консультации по условиям страхования Вы также можете обратиться в наш Контактный центр по телефону +7(495)987-18-38.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Здравствуйте. Вчера оформила ОСАГО на сайте eosago-polisy.ru, оплатила страховку по карте, списание суммы прошло CARD2CARD BANKI, но на электронную почту страховка так и не пришла. Скажите пожалуйста в течении какого времени присылается страховка?

постоянный адрес
Evgeniasoni (Воронеж) 13.07.2017 16:24
Ответ:

Здравствуйте!

Скорость формирования и отправки договоров электронного ОСАГО напрямую зависят от сервиса осуществляющего его продажу. Для сравнения могу отметить, что на сайте нашей Компании формирование и направление клиенту договора осуществляется в режиме реального времени. Договор направляется клиенту на электронную почту сразу после оплаты.

Учитывая время, прошедшее с момента совершенной Вами оплаты договора советую обратиться в службу технической поддержки указанной Вами в обращении компании.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Добрый день! Оформлял автокредит в первый раз «заставили"оформить страховку жизни и здоровья(на каско и ОСАГО был согласен). Заставили в прямом смысле. Я кредитному специалисту несколько раз сказал,что мне не нужно,но она утверждала,что это обязательное условие одобрения и выдачи, и что мне Ее вернуть после выплаты кредита. Пришёл домой,моя девушка ознакомилась и полностью опровергла слова кредитного менеджера. Звоним в «Сосьете Женераль страхование жизни» с целью уточнить как расторгнуть договор,а специалист колл-центра говорит,что вернуть Ее нельзя,так как это страхование с трехсторонним соглашением и оплату за страхование произвёл «Русфинанс банк». Я объясняю,что банк может и перевёл им,но за счёт моих заемных средств!!! Возмущению нет предела. В банке работают профессиональные лжецы и «разводилы». Мне одобрили несколько банков,но выбрал именно этот,надеялся на рекомендации знакомых(у моей девушки тоже кредит в этом банке и без дополнительных страховок). Как мне вернуть денежные средства в счёт погашения части кредита? Что делать?

постоянный адрес
Nemesh9119 (Самара) 12.07.2017 21:25
Ответ:

Здравствуйте!

На основании Указания ЦБ РФ от 20 ноября 2015 г. № 3854-У (п.1) Страховщик обязан был предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии. Данный период называется «Период охлаждения» и составляет 5 рабочих дней. В течение указанного периода Страхователь вправе требовать от Страховой компании возврата уплаченной по договору страховой премии.

Процедура возврата зависит от условий приобретенного Вами договора и правил страхования, которые должны быть размещены в свободном доступе на сайте Вашей страховой компании.

Так же прошу Вас обратить внимание на то, что возврат страховой премии осуществляется в соответствии с решением Страхователя указанного в договоре. В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.

Так же рекомендую вам подробнее ознакомиться с полисными условиями и правилами страхования по приобретенному договору.

Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.

С уважением
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Добрый день, в пятидневный срок(со дня оформления), я писал заявление, об отказе от присоединения к программе страхования. Банк дал отказ (страховку оставил). Что делать?

постоянный адрес
sir.krasilov2017@gmail.com (Барнаул) 06.07.2017 10:39
Ответ:

Здравствуйте!

Возможность расторжения оформленного договора регламентируется не только Указанием ЦБ РФ от 20 ноября 2015 г. № 3854-У (п.1). Условия по возврату договора должны быть указаны в полисных условиях Вашего страхового полиса и в правилах страхования.

Так же при оформлении договора в банке, необходимо учитывать особенности формирования договора. Заявление на расторжение договора Страховой компанией принимается от Страхователя указанного в договоре.

В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.

Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь напрямую в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.

Так же рекомендую Вам ознакомиться с кредитным договором. Возможно, необходимость страхования указана в кредитном договоре.

Со своей стороны компания «Абсолют Страхование» не регламентирует условия действия договоров других страховых компаний и банков, в том числе не регламентирует процесс рассмотрения заявлений в каких-либо банках.

С уважением
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,можно ли получить обратно страховую премию по кредиту через 2 месяца после оформления договора?

постоянный адрес
elka4567 (Санкт-Петербург) 05.07.2017 13:27
Ответ:

Здравствуйте!

Возможность и условия возврата страховой премии должны быть отражены в условиях или правилах, которые, как правило, выдаются клиентам вместе с полисом страхования.

Если Ваш договор оформлен в «Абсолют Страхование», направьте, пожалуйтса, номер договора, Ваши фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для связи на адрес online@absolutins.ru. Мы свяжемся с Вами и предоставим полную консультацию. Если договор оформлен в другой страховой компании, рекомендуем обратиться в страховую компанию оформившую договор.

Суважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в сложившейся ситуации? ЦБ отозвал лицензию у АО Международной страховой компании «МЕСКО». Что будет с ранее заключёнными договорами страхования по гражданской ответственности застройщика? Договора продолжают действовать или застройщик должен поменять страховую компанию? У меня договор заключён до 2019 год. Что делать?

постоянный адрес
O969 (Москва) 29.06.2017 14:53
Ответ:

Здравствуйте!

Компания «Абсолют Страхование» не регламентирует условия действия договоров других страховых компаний, в том числе и в случае отзыва у них лицензий.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:
> о какой именно реконструкции пристройки идет речь?

Уточняю: холодную веранду 3х4 м2 я перестроил. Теперь это двухэтажная утепленная пристройка 6х7 м2. Площадь увеличена, но не согласована и не узаконена. Естественно планируется реконструкцию узаконить, но уже это можно сделать только через суд.
Вопрос: можно ли в нынешнем состоянии документов застраховать мою часть дома с существующей уже пристройкой и на каких условиях. Или это в принципе не возможно.

Если невозможно застраховать часть дома с новой пристройкой, возможно ли застраховать только старую часть дома от пожара и стихийных бедствий? И какие могут быть последствия от такой страховки?

По поводу фото подумаю. Благодарю за предложение.
постоянный адрес
pqline (Москва) 29.06.2017 09:44
Вопрос:

Брала кредит в банке ВТБ24. Вернула страховку в течении 5 дней и положила ее на досрочное погашение кредита. До этого было несколько потребительских, кредитная карта и ипотека. Все платежи платила во время, кредиты гасила до срочно. Ипотеку закрыла. Недавно обратилась в банк для рефинансирования кредита и мне отказали, т. к. я оказывается не благонадежный клиент. Почему? Причину не объяснили, но я так понимаю это из-за страховки, которую я вернула. Что делать и как вернуть доверие банков? Почему есть закон о периоде охлаждения, но он действует против клиентов?

постоянный адрес
Анастасия (Воронеж) 28.06.2017 22:22
Ответ:

Здравствуйте!

Компания «Абсолют Страхование» не регламентирует процесс рассмотрения заявлений на предоставление кредитов в каких-либо банках.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин
Вопрос:

22июня заполил бланк онлайн страхования Рос гос страх, перечислил через банковскую карту
2606 рублей. Ни каких данных в Рос гос страх нЕ поступало. В СМС сообщении на телефоне ВАШ
БАНК. PAYMO*FORABANK *P2P. Помогите разобраться.

постоянный адрес
Олег Мясников (Саратов) 28.06.2017 12:02
Ответ:

Здравствуйте!

Компания «Абсолют Страхование» не контролирует поступления на счета других сраховых компаний, а также не отвечает за перечисление денежных средств с карт каких-либо банков.
Рекомендуем обратиться в банк выпустивший Вашу карту для уточнения информации.

С уважением,
Илья Галперин

Илья Галперин

Горячая линия с 02.06.2017 просмотрена 7 170 раз