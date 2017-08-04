На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Абсолют Страхование»

|Вопрос:
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В ОАО «АльфаСтрахование»
|Ответ:
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Здравствуйте!
Насколько я вижу, вы разместили ваш вопрос в разделе «Отзывы» компании «Альфа Страхование». В рамках раздела «Вопрос-Ответ» на подобный запрос ответ предоставить нет возможности в связи с тем, что он касается определенной компании.
В данной ситуации рекомендую Вам ожидать ответ от компании «Альфа Страхование».
С уважением,
|Вопрос:
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здравствуйте.у меня такой вопрос:на каком оснавании страховая компания отказывает в осаго,мотивируя тем,что у меня автомобиль марки газ.при том,что у меня ни штафов,ни выплат не было ни разу.в прошлом году они застрохвали,а в этом не хотят.и еще в начале этого года писал им,чтоб исправили кбм и они исправили и даже выплатили разницу.страховался в наско.
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Здравствуйте!
В данной ситуации рекомендую Вам продублировать данное обращение в разделе вышей страховой компании.
Написать обращение можно в разделе компании «ВТБ Страхование» по ссылке — https://www.banki.ru/insurance/responses/company/vtbstrahovanie/
Так же вы можете подробнее ознакомиться с правилами страхования. Правила размещены на сайте компании «ВТБ Страхование» по ссылке — https://www.vtbins.ru/upload/iblock/3f4/ns_20_07_17.pdf
В вашей ситуации обратить внимание необходимо на главу № 13 «Правил страхования от несчастных случаев и болезней», а именно на пункт 13.3. где указаны необходимые при обращении по страховому событию документы — «выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая информацию об имеющихся у Застрахованного до заключения договора страхования заболеваниях, если договор страхования, предусматривает страховые случаи в результате несчастных случаев и/или болезней».
Правила на сайте размещены в редакции от 20.07.2017 по этому могут быть не актуальны для вашего договора. Но вы можете обратиться к Страховщику и запросить у них ту редакцию правил, что действовала в компании на момент заключения вашего договора.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Потеряли и не можем найти ПТС. (есть копия). Машина кредитная. Будет ли страховая компания страховать нас далее по договору КАСКО по дубликату ПТС, который мы получим в месте постановки авто на учет?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Оформление договора КАСКО по дубликату ПТС ничем не отличается от процедуры оформления по оригиналу данного документа.
Если Вас интересует продление действующего договора или оформление нового полиса Вы можете обратиться в офис компании, либо связаться с нами по телефону +7 (495) 987-18-38
Узнать где находится ближайший к Вам офис компании можно на нашем сайте — https://www.absolutins.ru/kontakty/
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте,скажите могу ли я отказаться от банковской страховки после заключения кредитного договора,если прошло более 1 месяца?и что нужно для этого сделать?спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Условия по возврату договора должны быть указаны в полисных условиях Вашего страхового полиса и в правилах страхования.
Так же при оформлении договора в банке, необходимо учитывать особенности формирования договора. Заявление на расторжение договора Страховой компанией принимается от Страхователя указанного в договоре.
В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.
Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь напрямую в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Мой вклад попал под страховой случай банка «Югра». У меня была оформлена в банке доверенность на дочь распоряжаться денежными средствами: снимать, вносить, закрывать, переводить…С такой доверенностью мой вклад подпадает под страховой случай? и будут ли мне выплачены деньги? Очень прошу мне ответить!!!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Страхование Вкладов в РФ регламентируется Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Исполнителем данного вида страхования на основании закона является «Агентство по страхованию вкладов». Вопрос по урегулированию наступившего у Вас страхового случая советую задать напрямую в «АСВ».
Вы можете обратиться к ним по телефону горячей линии 8 (800) 200-08-05 по России звонок бесплатный. Так же ознакомиться с информацией можно на сайте Агентства по ссылке: https://www.asv.org.ru/insurance/
С уважением,
|Вопрос:
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Подскажите, можно-ли на сайте Абсолюта купить медицинскую страховку, находясь уже за рубежом на себя? А то я слышал, что многие страховые этого не любят очень продавать, боятся чего-то…
|Ответ:
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Здравствуйте!
Отвечу на Ваш вопрос на основании правил страхования «Комплексного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства».
На основании п. 5.3. — «Договор страхования вступает в силу не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии в виде единовременного платежа или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), если условиями страхования не предусматривается иное.»
На основании п. 5.5. — «Договор страхования заключается на срок, установленный по соглашению сторон, но не более одного года, при этом Срок страхования устанавливается на срок пребывания Застрахованного лица в Застрахованной поездке, если иное не предусмотрено договором страхования.»
Прошу Вас обратить внимание на то, что в соответствии с п. 7.5. — «Договором страхования не покрываются убытки, понесенные Страхователем (не являются страховым случаем), хоть и произошедшие в течении срока действия договора страхования, но причины наступления которых начали действовать до вступления договора страхования в силу.»
Так же исключением из страхового покрытия на основании:
п. 11.1.4 является — «расходы на оплату курса лечения, начатого до начала Срока страхования и продолжающегося в Застрахованной поездке, а также расходы на оплату лечения, которое может быть, с медицинской точки зрения, осуществлено после возвращения Застрахованного лица в Страну постоянного проживания.»
п. 11.1.21 — «расходы, понесенные в том случае, если поездка была предпринята Застрахованным лицом с намереньем получить лечение или связанные с обращением в Медицинское учреждение с умыслом болезни, включая расходы на эвакуацию или репатриацию.»
Исходя из вышеуказанного оформить договор, находясь за пределами постоянного места жительства, возможно. Рассчитать стоимость договора и оформить его можно на сайте компании по ссылке https://www.absolutins.ru/kupit-strahovoj-polis/puteshestviya/vyezd-za-granicu/
К вопросу о программе страхования: выбор программы зависит от рисков, которые вы хотели бы застраховать. С нашими тарифами можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.absolutins.ru/retail/traveling/programs.php
Для получения консультации по условиям страхования Вы также можете обратиться в наш Контактный центр по телефону +7(495)987-18-38.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Вчера оформила ОСАГО на сайте eosago-polisy.ru, оплатила страховку по карте, списание суммы прошло CARD2CARD BANKI, но на электронную почту страховка так и не пришла. Скажите пожалуйста в течении какого времени присылается страховка?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Скорость формирования и отправки договоров электронного ОСАГО напрямую зависят от сервиса осуществляющего его продажу. Для сравнения могу отметить, что на сайте нашей Компании формирование и направление клиенту договора осуществляется в режиме реального времени. Договор направляется клиенту на электронную почту сразу после оплаты.
Учитывая время, прошедшее с момента совершенной Вами оплаты договора советую обратиться в службу технической поддержки указанной Вами в обращении компании.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Оформлял автокредит в первый раз «заставили"оформить страховку жизни и здоровья(на каско и ОСАГО был согласен). Заставили в прямом смысле. Я кредитному специалисту несколько раз сказал,что мне не нужно,но она утверждала,что это обязательное условие одобрения и выдачи, и что мне Ее вернуть после выплаты кредита. Пришёл домой,моя девушка ознакомилась и полностью опровергла слова кредитного менеджера. Звоним в «Сосьете Женераль страхование жизни» с целью уточнить как расторгнуть договор,а специалист колл-центра говорит,что вернуть Ее нельзя,так как это страхование с трехсторонним соглашением и оплату за страхование произвёл «Русфинанс банк». Я объясняю,что банк может и перевёл им,но за счёт моих заемных средств!!! Возмущению нет предела. В банке работают профессиональные лжецы и «разводилы». Мне одобрили несколько банков,но выбрал именно этот,надеялся на рекомендации знакомых(у моей девушки тоже кредит в этом банке и без дополнительных страховок). Как мне вернуть денежные средства в счёт погашения части кредита? Что делать?
|Ответ:
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Здравствуйте!
На основании Указания ЦБ РФ от 20 ноября 2015 г. № 3854-У (п.1) Страховщик обязан был предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии. Данный период называется «Период охлаждения» и составляет 5 рабочих дней. В течение указанного периода Страхователь вправе требовать от Страховой компании возврата уплаченной по договору страховой премии.
Процедура возврата зависит от условий приобретенного Вами договора и правил страхования, которые должны быть размещены в свободном доступе на сайте Вашей страховой компании.
Так же прошу Вас обратить внимание на то, что возврат страховой премии осуществляется в соответствии с решением Страхователя указанного в договоре. В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.
Так же рекомендую вам подробнее ознакомиться с полисными условиями и правилами страхования по приобретенному договору.
Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.
С уважением
|Вопрос:
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Добрый день, в пятидневный срок(со дня оформления), я писал заявление, об отказе от присоединения к программе страхования. Банк дал отказ (страховку оставил). Что делать?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Возможность расторжения оформленного договора регламентируется не только Указанием ЦБ РФ от 20 ноября 2015 г. № 3854-У (п.1). Условия по возврату договора должны быть указаны в полисных условиях Вашего страхового полиса и в правилах страхования.
Так же при оформлении договора в банке, необходимо учитывать особенности формирования договора. Заявление на расторжение договора Страховой компанией принимается от Страхователя указанного в договоре.
В ситуации с банком необходимо проверить Ваш полис для определения страхователя.
Если Страхователем по договору выступаете Вы, то обращайтесь напрямую в СК с заявлением на возврат. Если Страхователем является банк, то данное заявление должно быть написано уполномоченным представителем банка и направляется данное заявление так же от имени банка.
Так же рекомендую Вам ознакомиться с кредитным договором. Возможно, необходимость страхования указана в кредитном договоре.
Со своей стороны компания «Абсолют Страхование» не регламентирует условия действия договоров других страховых компаний и банков, в том числе не регламентирует процесс рассмотрения заявлений в каких-либо банках.
С уважением
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста,можно ли получить обратно страховую премию по кредиту через 2 месяца после оформления договора?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Возможность и условия возврата страховой премии должны быть отражены в условиях или правилах, которые, как правило, выдаются клиентам вместе с полисом страхования.
Если Ваш договор оформлен в «Абсолют Страхование», направьте, пожалуйтса, номер договора, Ваши фамилию, имя и отчество, а также номер телефона для связи на адрес online@absolutins.ru. Мы свяжемся с Вами и предоставим полную консультацию. Если договор оформлен в другой страховой компании, рекомендуем обратиться в страховую компанию оформившую договор.
Суважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в сложившейся ситуации? ЦБ отозвал лицензию у АО Международной страховой компании «МЕСКО». Что будет с ранее заключёнными договорами страхования по гражданской ответственности застройщика? Договора продолжают действовать или застройщик должен поменять страховую компанию? У меня договор заключён до 2019 год. Что делать?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Компания «Абсолют Страхование» не регламентирует условия действия договоров других страховых компаний, в том числе и в случае отзыва у них лицензий.
С уважением,
|Вопрос:
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> о какой именно реконструкции пристройки идет речь?
Уточняю: холодную веранду 3х4 м2 я перестроил. Теперь это двухэтажная утепленная пристройка 6х7 м2. Площадь увеличена, но не согласована и не узаконена. Естественно планируется реконструкцию узаконить, но уже это можно сделать только через суд.
Вопрос: можно ли в нынешнем состоянии документов застраховать мою часть дома с существующей уже пристройкой и на каких условиях. Или это в принципе не возможно.
Если невозможно застраховать часть дома с новой пристройкой, возможно ли застраховать только старую часть дома от пожара и стихийных бедствий? И какие могут быть последствия от такой страховки?
По поводу фото подумаю. Благодарю за предложение.
|Вопрос:
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Брала кредит в банке ВТБ24. Вернула страховку в течении 5 дней и положила ее на досрочное погашение кредита. До этого было несколько потребительских, кредитная карта и ипотека. Все платежи платила во время, кредиты гасила до срочно. Ипотеку закрыла. Недавно обратилась в банк для рефинансирования кредита и мне отказали, т. к. я оказывается не благонадежный клиент. Почему? Причину не объяснили, но я так понимаю это из-за страховки, которую я вернула. Что делать и как вернуть доверие банков? Почему есть закон о периоде охлаждения, но он действует против клиентов?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Компания «Абсолют Страхование» не регламентирует процесс рассмотрения заявлений на предоставление кредитов в каких-либо банках.
С уважением,
|Вопрос:
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22июня заполил бланк онлайн страхования Рос гос страх, перечислил через банковскую карту
|Ответ:
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Здравствуйте!
Компания «Абсолют Страхование» не контролирует поступления на счета других сраховых компаний, а также не отвечает за перечисление денежных средств с карт каких-либо банков.
С уважением,
Горячая линия с 02.06.2017 просмотрена 7 170 раз