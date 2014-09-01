Вход
Поиск

Микрофинансовая компания «МигКредит»

«МигКредит» – крупная микрофинансовая компания, которая специализируется на предоставлении займов физическим лицам, залоговых займов, автокредитов и займов под залог ПТС, а также активно работает на рынке E-com кредитования. В государственном реестре микрофинансовых организаций компания была зарегистрирована в июле 2011 года.

Генеральным директором «МигКредит» является Олег Гришин. Компания – одна из учредителей и постоянный член саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» .

В линейке «МигКредит» представлены займы с единовременным погашением (на срок от трех до 29 дней и сумму от 3 тыс. до 14 тыс. рублей и с постепенным погашением (на срок 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 недель и сумму от 15 тыс. до 100 тыс. рублей). Максимальная сумма займа устанавливается индивидуально, для повторных клиентов компании размер займа больше.

Процентная ставка по займам компании варьируется от 31,14% до 529,25% годовых.

Услуги компании доступны физическим лицам с постоянной регистрацией на территории РФ в возрасте от 21 года, имеющим постоянный источник дохода. Из документов заемщику понадобится только паспорт.

Оформить заявку на получение займа можно на сайте компании или в мобильном приложении. 

Получить деньги можно онлайн на банковскую карту клиента Visa, MasterCard или банковскую карту МигКредит, а также денежным переводом через платежные системы Contact, «Золотая Корона», UNIStream и т.д.

Погашать задолженность по договору можно с помощью банковской карты, через системы денежных переводов, терминалы «Элекснет» или QIWI, систему «Рапида» в магазинах «Связной», безналичным переводом со счета любого банка.

8 комментариев 4 414 просмотров

Комментарии 7

Practic_YA
#
Брал кредит. 11000 на 2 недели. вернул - 14100.
Процент высоковат - но в целом - я знал на что шел.
Зато быстро и без проблем.
_______________________________________________________
FVladimir
#
В феврале 2014 года у меня украли документы. В сентябре/октябре пришло письмо из банка с просьбой вернуть деньги за кредит. Я пришел в банк и принес все необходимые документы из полиции о том, что документы у меня были украдены (мошенник за это время успел взять кредит на мое имя в 14-ти банках). Все документы банк принял, но данные обо мне не удалил. При этом вора поймали, осудили и он сейчас отбывает срок. Но сейчас из-за испорченной кредитной истории не могу взять ни один кредит.
de-kontu
#
Брал займ в Мигкредит. Вместо запрашиваемых 10 дней предложили 3 недели. По истечении 7 дней через заявление в электронном виде досрочно погасил займ, однако займ продолжал оставаться активным. Через неделю бесконечных разговоров и переписок в почте, решил для сохранения своих нервов полностью оплатить займ. После недели бесконечных напоминаний займ все таки закрыли, однако началась другая эпопею!!! Компания никак не хотела обновлять информацию в кредитных бюро. Займ погасил полностью 3 июня, сегодня 15 июля!!!до сих пор пытаюсь до них достучаться, но по ходу у них никто не за что не отвечает! Уже даже и не отвечают по электронной почте!
ghcentre
#
Я не брал у них кредит.
Но на мой номер начали поступать звонки с угрозами. В офисе пообещали разобраться, но это делу не помогло. Написал заявление в полицию.
Romanrus
#
Отвратительная организация. Звонят по чужому долгу, требуют вернуть. На просьбы решать свои проблемы самостоятельно не реагируют. Попучителем по чужому долгу не являюсь.
Не стоит с ними связываться.
NoTaliban
#
Чудная компания smile:!: Если берете что-то там, то волей не волей рассчитывайте на долгосрочные отношения т.к. при досрочном погашении Вас еще специально промурыжат месяц, в который войдет 2 платежа+ полное погашение долга с %. Перерасчет сразу же НЕВОЗМОЖЕН smile:D Служба взыскания стандартные "Васьки-гопники", которые только гыкают в трубки и пытаются угрожать, думая, что они опасные дядьки с автоматами smile:achtung: Смело отсылайте лесом, записывая разговор. Никому не рекомендую данную контору. Лучше любое другое МФО, но не эта дич - именно дич, т.к. кабальность договоров просто зашкаливает за небеса.
sheguta
#
Откровенные обманщики! Всяческими путями пытаются выведать паспортные данные. На протяжении последних нескольких дней мне неоднократно поступают звонки с требованием погасить задолженность, при том, что об этой чудесной компании я узнала только после их звонка. На мой запрос убрать мой номер телефона из базы, т.к. к заемщику я не имею никакого отношения, мне прислали бланк заявления, в котором я должна указать все мои паспортные данные, адрес прописки, да еще и договор займа, которого у меня нет. Возникает только одно предположение, что как только я им такое заявление отправлю, на меня что-нибудь они же и навесят, и будут в дальнейшем требовать денежные средства. Если сотрудники этой чудесной организации не проверяют своих заемщиков, элементарно даже номера телефонов, почему это должно быть проблемой не имеющих к ним никакого отношения лиц?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.