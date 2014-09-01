Микрофинансовая компания «МигКредит»

Банки.ру

«МигКредит» – крупная микрофинансовая компания, которая специализируется на предоставлении займов физическим лицам, залоговых займов, автокредитов и займов под залог ПТС, а также активно работает на рынке E-com кредитования. В государственном реестре микрофинансовых организаций компания была зарегистрирована в июле 2011 года.

Генеральным директором «МигКредит» является Олег Гришин. Компания – одна из учредителей и постоянный член саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» .

В линейке «МигКредит» представлены займы с единовременным погашением (на срок от трех до 29 дней и сумму от 3 тыс. до 14 тыс. рублей и с постепенным погашением (на срок 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 недель и сумму от 15 тыс. до 100 тыс. рублей). Максимальная сумма займа устанавливается индивидуально, для повторных клиентов компании размер займа больше.

Процентная ставка по займам компании варьируется от 31,14% до 529,25% годовых.

Услуги компании доступны физическим лицам с постоянной регистрацией на территории РФ в возрасте от 21 года, имеющим постоянный источник дохода. Из документов заемщику понадобится только паспорт.

Оформить заявку на получение займа можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Получить деньги можно онлайн на банковскую карту клиента Visa, MasterCard или банковскую карту МигКредит, а также денежным переводом через платежные системы Contact, «Золотая Корона», UNIStream и т.д.

Погашать задолженность по договору можно с помощью банковской карты, через системы денежных переводов, терминалы «Элекснет» или QIWI, систему «Рапида» в магазинах «Связной», безналичным переводом со счета любого банка.