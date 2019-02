Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа. В 2001 году произошла реорганизация банка путем присоединения к нему ООО «КБ «Заречный», в результате чего банк стал полным правопреемником вышеупомянутого общества. С октября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 25 ноября 2015 года), бенефициарами банка выступают генеральный директор АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова», депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов III созыва Николай Крюков, заместитель генерального директора АО «НЗРМК им. Н. Е. Крюкова», депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Евгений Крюков и Клара Крюкова (родственники), совместно контролирующие 88,14% акций общества, Нина Свиридова и Дмитрий Свиридов (родственники), владеющие совместно 9,66% акций общества, акционеры-миноритарии (2,20%).

Сеть банка представлена головным офисом в Новокузнецке, пятью дополнительными и одним кредитно-кассовым офисами, действующими в регионе присутствия банка. Среднесписочная численность персонала на июль 2017 года составляла 97 человек. Банк располагает сетью собственных банкоматов и терминалов, насчитывающей девять устройств.

Частным лицам банк предлагает следующий набор услуг и продуктов: линейку вкладов, денежные переводы без открытия счета (Western Union), расчетно-кассовое обслуживание, индивидуальные сейфы, валютно-обменные операции, банковские карты (Visa), кредитование (авто-, ипотечное, потребительское кредитование) и др.

Юридическим лицам доступны РКО, векселя и депозиты, кредиты, банковские сейфы, операции с иностранной валютой, зарплатные проекты, операции с ценными бумагами, банковские гарантии, дистанционное банковское обслуживание. Клиентами банка являются такие компании, как ОАО «Новосибирский речной порт», ООО «Горный инструмент», ООО «МПК Групп», ООО «Тандем», ООО НК «Технотранс» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,4% (или 102,5 млн рублей), составив 3,2 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 43,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 43,9% до 43,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 33,7% до 34,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 71,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 645,9 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,2% (или 14,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,5% и 79,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 33,48% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 41,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 83,1% и 16,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 39,4% до 41,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 113 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 5,3% до 7,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 76,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 39,6% до 34,6%, при этом их номинальный объем сократился на 114,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8,5% до 9,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 31,4 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,4% до 3,3%, при этом их номинальный объем сократился на 679 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,8% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 113 млн рублей (или 9,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 50,2%. По состоянию на апрель 2018 года основная доля ссуд в корпоративном кредитном портфеле предоставлена организациям торговли (35,1%) и обрабатывающим производствам (25,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 92,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2% до 2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,3 млрд рублей (176,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 1,1 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 28,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 9,9 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 834 тыс. рублей.

Совет директоров: Николай Крюков (председатель), Евгений Крюков, Анатолий Кучеров, Елена Пушкарева, Нина Свиридова, Александр Толченов.

Правление: Елена Пушкарева (председатель), Максим Задерг, Михаил Котов.

