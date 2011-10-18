Потребительские кредиты БСТ-Банкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в БСТ-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
3 потребительских кредита
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|17,90%
|до 400 000
|4 года
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|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|19,00%
|от 300 000
|3 года
|
|Доллар США
|11,00%
|от 4 568
|3 года
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|17,90%
|до 500 000
|5 лет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.