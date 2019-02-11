Intesa Super
- стоимость обслуживания 2 900 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 44 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 39 €
- бонусная программа
- Visa Gold
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- для путешествий
программа лояльности Intesa-S7 Priority дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;
- 1 000 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
- 1,25 миль за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг
Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 20 000 руб.
2 900 руб. (эквивалент)
2 900 руб. (эквивалент)
0%
1%, мин. 20 руб.
1%, мин. 100 руб.
1% + 100 руб.
0%
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
1% + 100 руб. (эквивалент)
0%
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
1% + 100 руб. (эквивалент)
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы операции, совершенной за пределами РФ в валюте, отличной от рублей, долларов США и евро;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 260 долл., выдача наличных - 185 долл.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых по валютным счетам
- не требуется
- не требуется
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах;
- бесплатное СМС-информирование;
- cash back / программа лояльности "Intesa-S7 Priority"
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
- при наличии подключенной программы лояльности "Intesa-S7 Priority" кэшбек не начисляется;
- участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба