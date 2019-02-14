Новая классика
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,38%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
737 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 276 ₽
Ставка
5,38%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|737 дней
|от 20 000 ₽
|5,38
- всего два начисления процентов: за первые 369 дней - 5,75% годовых, за вторые 368 дней - 5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
не более 50% величины первоначальной суммы вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая классика» в 2 городах России
2 075
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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