Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%) Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма не более 50% величины первоначальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.