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Новая классика

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,38%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
737 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 276
Ставка
5,38%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
737 дней
от 20 000 ₽ 5,38
  • всего два начисления процентов: за первые 369 дней - 5,75% годовых, за вторые 368 дней - 5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

не более 50% величины первоначальной суммы вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая классика» в 2 городах России
2 075
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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