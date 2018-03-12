Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты выплачивается на банковскую карту либо наличными через кассу Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей - через кассу банка, без ограничений - безналичным путем; не позднее 30 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от фактического нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.