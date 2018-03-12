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КапиталЪ

Венец, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
144
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок хранения вклада
1 000 рублей - через кассу банка, без ограничений - безналичным путем; не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от фактического нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КапиталЪ» в 5 городах России
3 743
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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