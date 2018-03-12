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Для друзей

Венец, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,30%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
420 685
Ставка
8,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 5 000 000 ₽ 8,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 5 городах России
4 429
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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