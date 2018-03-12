Для друзей
Венец, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,30%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
420 685 ₽
Ставка
8,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 5 000 000 ₽
|8,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 5 городах России
4 429
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
-
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Дари добро
|7,2
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный доход
|7,1
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Максимум
|7,1
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|6,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Двойная выгода
|6,9
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Лидер
|6,82
|1 000 ₽
|Посмотреть
|КапиталЪ
|6,75
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный+
|6,7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,3
|500 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|4,3
|500 ₽
|Посмотреть
|Валютный
|0,07
|75 000 $
|Посмотреть
|Пополняемый
|0,03
|75 000 €
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть