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Двойная выгода

Венец, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 185 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
345
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 185 до 270 дней от 271 дня до 1 года от 1 года до 545 дней
от 5 000 ₽ 6,5 6,7 6,9
от 300 000 ₽ 6,5 6,7 6,9
от 700 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,5 6,7 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
через кассу - от 1 тыс. рублей, безналичным путем - без ограничений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней - 0,01%, 91-180 дней - 1%, 181-364 дней - 3%, 365-544 дней - 4,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода» в 5 городах России
3 862
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Ульяновск
Отделения 5 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

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