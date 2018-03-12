Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу - от 1 тыс. рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней - 0,01%, 91-180 дней - 1%, 181-364 дней - 3%, 365-544 дней - 4,5% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.