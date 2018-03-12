Параметры вклада

Выплата процентов

ежемесячно на счёт банковской карты на счет дебетовой карты с тарифным планом «Дари Добро»

Капитализация

нет

Специальный вклад

благотворительный ежемесячно 3% от суммы перечисленного процентного дохода за полный календарный месяц банк автоматически перечисляет на расчетный счет Ульяновского регионального благотворительного общественного фонда «Дари Добро»

Особые условия

Договор заключается только с физическими лицами, которые письменно поручают банку осуществлять периодические перечисления в сумме 3% от ежемесячного процентного дохода в фонд «Дари Добро».

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу - от 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях в зависимости от фактического нахождения средств на счете: до 90 дней - 0,5%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 360 дней - 3%, от 361 до 396 дней - 4,5%

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

01.03.2018 16:09