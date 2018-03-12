перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, установленному для денежных переводов в иностранной валюте для частных лиц, на дату и время осуществления операции; с условием сохранения минимального остатка на каждом из депозитных счетов вклада одной денежной единицы в валюте вклада; периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены