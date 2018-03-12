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Мультивалютный+

Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 267
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
181 день 385 дней
от 100 000 ₽ 6,5 6,5
181 день 385 дней
от 1 700 $ 1,5 2
181 день 385 дней
от 1 600 € 0,15 0,25
181 день 385 дней
от 11 500 ¥ 1 1,5

минимальная сумма вклада - 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности, при этом в целях определения общей суммы первоначального взноса суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату открытия вклада; на всех остальных счета, открытых к данному вкладу, должна быть внесена минимальная сумма в размере одной денежной единицы валюты счета

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, установленному для денежных переводов в иностранной валюте для частных лиц, на дату и время осуществления операции; с условием сохранения минимального остатка на каждом из депозитных счетов вклада одной денежной единицы в валюте вклада; периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный+» в 6 городах России
4 696
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 11 Банкоматы 71 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 240-79-15
(423) 909-00-11

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