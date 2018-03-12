Мультивалютный+
Приморье, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 267 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|181 день
|385 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
|6,5
|181 день
|385 дней
|от 1 700 $
|1,5
|2
|181 день
|385 дней
|от 1 600 €
|0,15
|0,25
|181 день
|385 дней
|от 11 500 ¥
|1
|1,5
минимальная сумма вклада - 100 000 рублей в сумме на все счета в совокупности, при этом в целях определения общей суммы первоначального взноса суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату открытия вклада; на всех остальных счета, открытых к данному вкладу, должна быть внесена минимальная сумма в размере одной денежной единицы валюты счета
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
мультивалютный
перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, установленному для денежных переводов в иностранной валюте для частных лиц, на дату и время осуществления операции; с условием сохранения минимального остатка на каждом из депозитных счетов вклада одной денежной единицы в валюте вклада; периодичность и сумма перевода части вклада между счетами не ограничены
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 60 дней после оформления договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный+» в 6 городах России
4 696
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
-
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15(423) 909-00-11
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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