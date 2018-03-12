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Black Edition(с частичным снятием)

Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
30 976
Ставка
6,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 12 мес. 1 день 18 мес. 1 день 24 мес. 1 день
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,6 6,1 6,1 4,6 4,6

сумма вклада не может превышать 10 000 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при условии у клиента текущего счета с использованием пластиковой карты с кредитным лимитом MasterCard Black Edition, заключенного с 7 марта 2017года.

Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
максимальный размер снятия в течение каждого месяца не должен превышать 30% от первоначальной суммы вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Black Edition(с частичным снятием)» в 16 городах России
887
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Киров
Отделения 19 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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