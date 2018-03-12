Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

сумма вклада не может превышать 10 000 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается при условии у клиента текущего счета с использованием пластиковой карты с кредитным лимитом MasterCard Black Edition, заключенного с 7 марта 2017года. Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия максимальный размер снятия в течение каждого месяца не должен превышать 30% от первоначальной суммы вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.