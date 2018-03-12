Вход
Поиск

Доходный кошелек

Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
93 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
76
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня
от 5 000 ₽ 6

на сумму остатка, превышающую 1,4 млн рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный кошелек» в 17 городах России
800
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 8 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 299-99-99

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Юбилейный. 3 месяца 4,58 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный. 12 месяцев 4,38 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный. 6 месяцев 3,79 5 000 ₽ Посмотреть
Вклад на 31 день 3 5 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,25 100 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще