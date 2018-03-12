Доходный кошелек
Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
93 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|от 5 000 ₽
|6
на сумму остатка, превышающую 1,4 млн рублей, проценты начисляются по ставке 2% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный кошелек» в 17 городах России
800
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
-
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
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