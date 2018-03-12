Правильный выбор+
Руснарбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,78%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 177 ₽
Ставка
8,78%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,78
|8,39
ставка 9,35% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе; далее для вклада 181 день с 61 дня ставка 8,5% годовых, для вклада на 367 дней – 8,2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни. При оформлении одного договора ИСЖ может быть оформлен один вклад на сумму меньшую или равную сумме по договору страхования. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор+» в 4 городах России
6 173
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
-
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00
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