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Правильный выбор+

Руснарбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,78%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
2 177
Ставка
8,78%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8,78 8,39

ставка 9,35% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе; далее для вклада 181 день с 61 дня ставка 8,5% годовых, для вклада на 367 дней – 8,2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни. При оформлении одного договора ИСЖ может быть оформлен один вклад на сумму меньшую или равную сумме по договору страхования. Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор+» в 4 городах России
6 173
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 664-88-00

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