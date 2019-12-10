Кредитные карты экспресс одобрение в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Ситибанк
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100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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В ситуации, когда срочно необходимы деньги, мы привыкли обращаться в финансовые организации, где открывают заемные линии, и там брать требуемую сумму. Однако такой вариант подходит не всегда — например, если средства нужны срочно, поскольку процесс оформления и предоставления занимает несколько дней. Именно поэтому была разработана экспресс кредитная карта в Московском Кредитном Банке.

Ее цель — предоставить деньги максимально просто и быстро (в течение суток). Данный тип «пластика» может помочь в случаях, когда необходимо приобрести технику или вам предложили горящую путевку, которую не хочется терять. Иными словами, в момент крупных расходов у вас может просто не оказаться достаточно наличности и в такой ситуации данный продукт — оптимальное решение проблемы.

Грамотный подход

Очень важно подойти к оформлению заемных средств со всей ответственностью. Уточните все основные условия — процентная ставка, страхование, обслуживание. Выясните, можно ли снимать наличные, какие комиссии предусмотрены для такой операции, есть ли ограничения.

Еще один аспект — грейс-период. Он представляет собой определенный промежуток времени, в течение которого клиент вправе погасить задолженность без уплаты процентов. Очень удобная опция для тех, кто планирует выплатить долг полностью в ближайшем будущем. В таком случае вы должны узнать, с какого момента льготный период начинает действовать — это может быть первая безналичная операция или дата получения.

Нелишним будет уточнить, какие функции вам предлагает организация — cash back, партнерские программы или бонусы. Грамотное использование таких опций поможет сэкономить, а интернет-банкинг сделает проведение различных денежных операций гораздо удобнее.

Процесс оформления

Подать заявку на данную услугу могут физические лица, соответствующие следующим критериям:

  • гражданство РФ;
  • достижение совершеннолетия;
  • наличие паспорта и второго документа на ваше усмотрение — СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство ИНН и т. д.

    • Вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте. Онлайн-заявка намного удобнее — нет нужды ехать в офис и стоять в очереди. К тому же в интернете вы сможете спокойно изучить все детали, не выходя из дома или с работы. А после готовности «пластика» вам позвонит сотрудник и сообщит время и адрес получения.

    Поиск сведений в Сети

    На сайте Banki.ru вы сможете изучить актуальные предложения и сравнить их условия. Здесь собрана достоверная информация, которая постоянно проверяется и обновляется. Для комфорта наших пользователей мы предусмотрели возможность поиска продуктов по заданным параметрам и заполнение онлайн-заявки. Banki.ru — независимый аналитический портал с многомиллионной аудиторией.

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