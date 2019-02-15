БыстроБанк, лицензия №1745
БыстроБанк - Офис продаж "Головной"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:05
|Евро
|от 1
|74,80
|75,70
|15.02.2019 13:05
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 3412 908-090
Удмуртская Республика, Ижевск, Пушкинская улица, 268Г
Вход со стороны ул.Кирова
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:00—20:00
пт:
09:00—19:00
сб:
09:00—16:30
вс:
10:00—15:00
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