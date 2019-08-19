Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Samsung Pay/Mir Pay Бонусы благотворительность за каждые полные 3 000 руб., потраченные на покупки по карте в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка одного дерева Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых на остаток более 50 000 руб.; 6% при предъявлении пенсионного удостоверения или для зарплатников на остаток более 50 000 руб. и 4% на остаток от 1 000 руб. до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 500 руб. взимается за выпуск именной карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1% Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

низкая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;

участие в экологическом проекте ;

начисление процентов на остаток Минусы Особые ограничения карта открывается одновременно со сберегательным счетом и является ключом к нему;

счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя Дата актуализации 19.08.2019 14:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.