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Дебетовая карта "Зеленый мир" в Почта Банке

Мир «Зеленый мир» — Почта Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • Samsung Pay/Mir Pay
Бонусы
  • благотворительность

за каждые полные 3 000 руб., потраченные на покупки по карте в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка одного дерева

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 6%
5% годовых на остаток более 50 000 руб.; 6% при предъявлении пенсионного удостоверения или для зарплатников на остаток более 50 000 руб. и 4% на остаток от 1 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

500 руб. взимается за выпуск именной карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в месяц, свыше лимита - 7,9% мин. 100 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • низкая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • участие в экологическом проекте ;
  • начисление процентов на остаток
Минусы
Особые ограничения
  • карта открывается одновременно со сберегательным счетом и является ключом к нему;
  • счёт можно оформить с 14 до 18 лет, при этом необходимо согласие законного представителя
Дата актуализации
19.08.2019 14:59
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Зеленый мир» в 1608 городах России
13 638
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба