Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
QIWI Visa Приоритет
Visa Classic «QIWI Visa Premium +» — Киви Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 799 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
799 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2% + 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% + 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% + 50 руб.
Дополнительная информация
- срок действия карты - 2 года;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2,5% от суммы покупок в рублях в зарубежных магазинах;
- запрос баланса в банкоматах - 13 руб. за операцию;
- приоритетное обслуживание в службе поддержки;
- карта привязывается к счету Visa QIWI Wallet и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции по карте;
- расширенный лимит на снятие наличных по сравнению с картами QIWI Visa Plastic/ QIWI Visa Plastic payWave
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- нельзя снять наличные без комиссии
Особые ограничения
- карту можно заказать через QIWI-кошелек (доставка Почтой России);
- выпускается в пакете услуг Приоритет
Дата актуализации
05.02.2019 12:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Приоритет» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-62-25 — единая справочная служба