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Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

QIWI Visa Приоритет

Visa Classic «QIWI Visa Premium +» — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 799 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и обслуживание
799 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2% + 50 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2% + 50 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2% + 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2% + 50 руб.

Дополнительная информация
  • срок действия карты - 2 года;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2,5% от суммы покупок в рублях в зарубежных магазинах;
  • запрос баланса в банкоматах - 13 руб. за операцию;
  • приоритетное обслуживание в службе поддержки;
  • карта привязывается к счету Visa QIWI Wallet и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции по карте;
  • расширенный лимит на снятие наличных по сравнению с картами QIWI Visa Plastic/ QIWI Visa Plastic payWave
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • нельзя снять наличные без комиссии
Особые ограничения
  • карту можно заказать через QIWI-кошелек (доставка Почтой России);
  • выпускается в пакете услуг Приоритет
Дата актуализации
05.02.2019 12:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Приоритет» в 3 городах России
10 104
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
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Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба