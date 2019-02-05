Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности чип

бесконтактные платежи Выпуск и обслуживание 799 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2% + 50 руб. Снятие наличных в ПВН банка 2% + 50 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2% + 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2% + 50 руб. Дополнительная информация срок действия карты - 2 года;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 2,5% от суммы покупок в рублях в зарубежных магазинах;

запрос баланса в банкоматах - 13 руб. за операцию;

приоритетное обслуживание в службе поддержки;

карта привязывается к счету Visa QIWI Wallet и в зависимости от уровня пройденной клиентом идентификации устанавливаются максимальный размер платежного лимита и ограничения на расходные операции по карте;

расширенный лимит на снятие наличных по сравнению с картами QIWI Visa Plastic/ QIWI Visa Plastic payWave Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы нельзя снять наличные без комиссии Особые ограничения карту можно заказать через QIWI-кошелек (доставка Почтой России);

выпускается в пакете услуг Приоритет Дата актуализации 05.02.2019 12:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.