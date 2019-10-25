системы Мир Классическая

Дебетовая карта Мир в банке «Гарант-Инвест»

Мир Классическая — Гарант-Инвест
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%

по ставке вклада до востребования
Выпуск и годовое обслуживание
500 ₽
Первоначальный взнос: 500 рублей
Снятие наличных в банкоматах банка

1%
Снятие наличных в ПВН банка

1%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5% мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% мин. 150 руб.
Дополнительная информация
  • запрос остатка в банкоматах сторонних банков - не взимается;
  • СМС - информирование - ежегодно 720 руб.\18 долл.\18 евро;
Дата актуализации 25.10.2019 14:58
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 25.10.2019 14:58
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка
Дата актуализации 25.10.2019 14:58
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 1 городе России
4
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Справочная информация
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
Адрес
127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23
ОГРН
1037739429320
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 650-90-03 — единая справочная

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