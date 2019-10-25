



Платежные инструменты — то, что упрощает жизнь современного человека. Сегодня существуют пластиковые карты двух типов: кредитные и дебетовые. При наличии первой клиент пользуется деньгами, взятыми взаймы у банка. Второй вариант предназначен для хранения средств и осуществления расчетов — именно он становится все более востребованным.

Назначение продукта

Дебетовые карточки — самый распространенный платежный инструмент. Они отличаются друг от друга уровнем, платежной системой и прочими характеристиками. Получив ДК, потребитель сможет пользоваться как собственными сбережениями, так и овердрафтом, доходя до отрицательного баланса.

Карта Мир банка «Гарант-Инвест» позволяет оплачивать товары во многих магазинах как офлайн, так и онлайн, а также снимать наличные, когда держателю это понадобится. Она привязывается к банковскому счету владельца.

Какой она может быть:

стандартной, социальной, VIP;

Visa, MasterCard, American Express, МИР;

именной или неименной;

с кешбэком, без него.

Все варианты, без сомнения, обладают своими плюсами и минусами, которые стоит изучить перед тем, как подать заявку на оформление услуги.

Как получить

Для заказа пластика выполняется всего несколько простых действий. Необходимо:

Изучить банковские предложения. С этим сможет помочь портал Banki.ru. Правила выбора продукта не слишком отличаются от процесса поиска любого другого товара. Важнейшая часть — изучение Мир карт по условиям и параметрам, сопоставление характеристик и анализ программ при помощи функционала нашего сайта, значительно облегчающего процедуру.

Сформировать и отправить заявку. Через какое-то время с клиентом свяжется менеджер для обсуждения деталей сделки.

Подписать соглашение и забрать карту. Из документов необходим лишь паспорт заявителя.

Пластик изготавливают в течение двух недель.

Основные особенности

Параметры продукта:

выдается любому соискателю в возрасте от 14 лет и старше;

не понадобится собирать большой пакет документов;

выдача бесплатна;

инструмент используется и за пределами России;

каждому держателю доступен мобильный банк и интернет-банкинг;

можно копить баллы, активировать хорошие скидки.

ДК востребованы: на них получают зарплату, пенсию, стипендию, расплачиваются в магазинах, совершают мгновенные переводы между счетами.

Использование

В магазинах люди платят Мир картой банка «Гарант-Инвест» через терминалы на кассе. Нужно сказать кассиру, что расчет будет безналичным, после чего он подготовит устройство. В старых версиях карта вставляется, либо для считывания данных используется магнитная лента. Если терминал и пластик поддерживают бесконтактную оплату, все намного проще — карточку достаточно приложить к дисплею.