



Некоторые люди, собираясь получить банковскую карту, даже не знают, к примеру, чем дебетовая карточка отличается от кредитной. Кроме того, прежде чем приступать к прохождению основной процедуры, им стоит выяснить, какая финансовая организация лучше, куда именно стоит обратиться, чтобы заключить выгодную сделку. В данной статье приведена различная полезная информация, касающаяся ДК, их оформления и использования.

Что это такое

Дебетовая карточка является платежным инструментом, заменяющим наличные деньги при оплате различных товаров и услуг. Средства на нее кладет сам владелец, его наниматель или сторонние лица, осуществляющие перевод. Взять займ у банка, как это происходит с кредиткой, в данном случае не удастся.

В сущности, карта Интернет-карта банка «Гарант-Инвест» — это кошелек человека, где лежат принадлежащие ему деньги. Просто, расплачиваясь за что-либо, он достает не бумажные купюры, а проводит платеж при помощи терминала.

Выгодное отличие от кредиток — отсутствие необходимости вносить процент и регулярно погашать задолженность.

Заказать пластик может физическое лицо, предъявившее собственный паспорт. Справки о доходах и платежеспособности не требуются.

Оформление

Как можно получить карту Интернет-карта банка «Гарант-Инвест»:

явиться в банковское отделение;

выполнить необходимые действия в режиме онлайн.

В первом случае соискатель берет с собой паспорт. Возрастное ограничение — от 14 лет. После подачи запроса нужно подождать выпуска пластика в течение двух недель.

Онлайн-заявка подается за несколько минут. Это удобнее, чем посещать банк и стоять в очередях. Как только форма будет отправлена, с заявителем созвонится сотрудник для уточнения деталей сделки.

Отличия от других продуктов

ДК — один из главных инструментов в финансовом мире, заменяющий наличные. Чем он так хорош:

совершение разных покупок в местах, где принимают карточки. Больше не нужно носить с собой кошелек;

приобретение товаров в интернете (даже на зарубежных порталах);

получение наличных в банкомате, если они понадобились;

оплата услуг ЖКХ через интернет и терминалы;

отсутствие беспокойства по поводу крупной суммы, лежащей в кармане или сумке. Даже если злоумышленник украдет карточку, средствами он воспользоваться не сможет;

при потере пластика держатель не теряет деньги;

страховка на случай кражи.

При выборе идеального продукта, полностью соответствующего запросам клиента, на помощь придет сайт Banki.ru. Наши посетители процедуре поиска подходящего платежного инструмента уделяют всего несколько минут, не более. Им достаточно лишь ввести данные в фильтр, сделать быстрые расчеты на калькуляторе, и Интернет-карта карта, по условиям оптимальная именно для них, отобразится на экране.