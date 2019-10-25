Дебетовая карта Интернет-карта в банке «Гарант-Инвест»
Visa Classic «Интернет-карта» — Гарант-Инвест
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 $
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,1%
по ставке вклада "до востребования"
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
0,01%
по ставке вклада "до востребования"
|Выпуск и годовое обслуживание
|
400 ₽
Первоначальный взнос: 800 рублей
|Выпуск и годовое обслуживание
|
10 $
Первоначальный взнос: 20 долларов
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
2%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
2%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
3% мин. 300 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
3% мин. 300 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
2%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
2%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
3% мин. 7долл.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
3% мин. 7 долл.
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:59
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:59
|Дата актуализации
|25.10.2019 14:59
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Интернет-карта» в 1 городе России
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Справочная информация
КБ «Гарант-Инвест» (АО)
- Адрес
- 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 23
- ОГРН
- 1037739429320
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 650-90-03 — единая справочная