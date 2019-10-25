



Карточка, на которую зачисляют плату за проделанную работу, именуется дебетовой. Изначально это было именно так, но сегодня многие люди заказывают такой пластик для личного пользования. О том, что собой представляет данный продукт, как его получить и как пользоваться, рассказано далее.

О карте в подробностях

На сегодняшний день мало кто предпочтет кошелек с наличными деньгами удобной маленькой карточке, позволяющей совершать покупки почти во всех магазинах, супермаркетах и торговых центрах.

Если гражданин планирует пользоваться только собственными деньгами, ему непременно стоит заказать карту Золотая банка «Гарант-Инвест».

Основная особенность многих продуктов этого типа — бесплатное обслуживание. Еще один важный момент — возможность расплачиваться картой за покупки, сделанные в интернете, даже в зарубежных магазинах. Также ею получится оплатить разнообразные услуги (ЖКХ, мобильную связь) и погасить займ.

Оформление

Почему-то считается, что заказ ДК — это трудоемкий и сложный процесс. На самом деле, все совершенно не так. Для оформления соискателю только нужен его собственный паспорт с отметкой об адресе регистрации. Вторая бумага — заявление, которое заполняется за несколько минут. Лишь при получении пенсионных карточек банковские сотрудники запрашивают соответствующее удостоверение и СНИЛС.

Именной пластик изготовят в срок до двух недель. Если заявителя устраивает и неименной вариант, его он заберет сразу, в день обращения.

Как действовать в отделении:

Сообщить оператору о своем намерении и предъявить документы.

Заполнить анкету.

Ожидать уведомления о готовности изделия.

Когда выбрана онлайн-заявка:

Подобрать карту Золотая банка «Гарант-Инвест».

Нажать кнопку для создания запроса.

Внести персональную и контактную информацию, паспортные данные.

Отправить анкету.

Время ожидания при выборе любого из двух способов не изменяется.

Основные нюансы

Что особенно интересует потенциальных клиентов:

надежность и безопасность. Накопления хранятся в банке с идеальной репутацией и огромной сетью филиалов. Доступ к средствам круглосуточный;

многофункциональность. Продукт оформляется для удовлетворения разных целей;

удобство. Всю обязательную процедуру можно пройти, не покидая офиса или дома;

территориальный охват. Международные платежные системы позволяют пользоваться полученными в России ДК за границей;

страхование. Клиентские деньги попадают под программу защиты вкладов.

Пользование

Дебетовка — технологичная замена стандартному кошельку с наличностью. Основные действия, которые можно с ней совершать — пополнение и снятие денег, а также осуществление покупок в самых разных местах. Последний вариант проще всего: вместо денег покупатель дает карту, с нее списывается необходимая сумма, операция завершается.

Пополняется ДК практически как угодно:

в кассе финансовой организации;

через банкоматы, терминалы;

в «Личном кабинете» на сайте или в приложении ФО;

через «Мобильный банк»;

СМС-сообщениями и специальными запросами.

Снятие настолько же простое: большинство клиентов пользуются банкоматами, но некоторым привычнее делать это через кассу.

Осталось лишь понять, какой продукт наиболее оптимален для конкретного соискателя. С этим поможет Banki.ru — портал, функционал которого предназначен именно для того, чтобы подобрать посетителю идеальную карту Золотая по условиям, параметрам, требованиям и отзывам. Самое главное — скорость, с которой пользователь сделает выбор, а также безошибочность. Наш сервис не позволит клиенту заключить неудачную сделку.