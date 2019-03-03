Черника 3.0
Александровский,
Александровский вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 739 ₽
Ставка
7,7%
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Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 100 000 ₽
|7,5
|7,7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.03.2019 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.03.2019 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Черника 3.0» в 5 городах России
1 489
Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 324-87-77
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