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Моя выгода

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
704
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
32 дня 91 день 122 дня 181 день 367 дней 397 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 10 000 ₽ 4,5 6 6,35 6,35 7 7 7 6,3
от 500 000 ₽ 4,75 6,1 6,45 6,45 7 7 7 6,3
от 1 500 000 ₽ 5 6,2 6,55 6,55 7 7 7 6,4
32 дня 91 день 122 дня 181 день 367 дней 397 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 300 $ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
32 дня 91 день 122 дня 181 день 367 дней 397 дней 547 дней 731 день 1095 дней
от 300 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • в течение первого календарного дня срока размещения вклада на 32 дня;
  • первых 15 календарных дней срока размещения вклада на 91 день;
  • первых 30 календарных дней сроков размещения вклада на 122, 181, 367, 397, 547, 731, 1095 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дня срока размещения вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии в интернет-банке или мобильном банке на 0,1 п.п. по вкладам в рублях

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
21.01.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя выгода» в 137 городах России
180 369
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
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