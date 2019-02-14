Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первого календарного дня срока размещения вклада на 32 дня;

первых 15 календарных дней срока размещения вклада на 91 день;

первых 30 календарных дней сроков размещения вклада на 122, 181, 367, 397, 547, 731, 1095 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дня срока размещения вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии в интернет-банке или мобильном банке на 0,1 п.п. по вкладам в рублях Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 21.01.2019 14:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.