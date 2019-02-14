Моя выгода
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 32 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
704 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|32 дня
|91 день
|122 дня
|181 день
|367 дней
|397 дней
|547 дней
|731 день
|1095 дней
|от 10 000 ₽
|4,5
|6
|6,35
|6,35
|7
|7
|7
|6,3
|—
|от 500 000 ₽
|4,75
|6,1
|6,45
|6,45
|7
|7
|7
|6,3
|—
|от 1 500 000 ₽
|5
|6,2
|6,55
|6,55
|7
|7
|7
|6,4
|—
|32 дня
|91 день
|122 дня
|181 день
|367 дней
|397 дней
|547 дней
|731 день
|1095 дней
|от 300 $
|—
|0,1
|—
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|32 дня
|91 день
|122 дня
|181 день
|367 дней
|397 дней
|547 дней
|731 день
|1095 дней
|от 300 €
|—
|0,1
|—
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- в течение первого календарного дня срока размещения вклада на 32 дня;
- первых 15 календарных дней срока размещения вклада на 91 день;
- первых 30 календарных дней сроков размещения вклада на 122, 181, 367, 397, 547, 731, 1095 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дня срока размещения вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии в интернет-банке или мобильном банке на 0,1 п.п. по вкладам в рублях
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя выгода» в 137 городах России
180 369
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|6,85
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|Универсальный (в конце срока)
|6,55
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|Моя копилка
|6,35
|1 500 000 ₽
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|Кошелек (в конце срока)
|6,3
|350 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|6,2
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|Кошелек (ежемесячно)
|6
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|Мои возможности
|5,7
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