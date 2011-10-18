Страховое возмещение по вкладу

Банки.ру

При наступлении страхового случая Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплачивает вкладчику денежную сумму, которая устанавливается исходя из суммы вклада за вычетом встречных требований банка (в частности, суммы задолженности клиента перед банком). В полном объеме выплачивается возмещение по вкладам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн рублей. Страховое возмещение выплачивается в рублях в течение 14 дней после наступления страхового случая. Вклады в иностранной валюте выплачиваются также в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.

Встречные требования банка к заемщику при выплате страхового возмещения учитываются, если вкладчик являлся также и заемщиком банка. В таком случае сумма встречных требований вычитается из суммы страховой выплаты. Вместе с тем заемщику придется по-прежнему вносить выплаты по кредиту, остаток страхового возмещения он получает в АСВ после полного погашения задолженности.

Выплату страхового возмещения от имени и за счет АСВ осуществляет банк-агент, который отбирается на конкурсной основе. Если потерявший лицензию банк находится в Москве и имеет крайне небольшое количество вкладчиков, выплата страхового возмещения может осуществляться силами АСВ.

Материалы по теме:

Добросовестные вкладчики обанкротившихся банков получили защиту

Материалы по теме:

Депутаты вступились за вкладчиков