Вход
Поиск

Ваш мультивалютный

Тимер Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 140
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 186 дней 372 дня
от 30 000 ₽ 6,3 6,8 7
93 дня 186 дней 372 дня
от 530 $ 0,5 1 1
93 дня 186 дней 372 дня
от 440 € 0,5 0,6 0,7

минимальная сумма в валюте определяется как эквивалент 30 000 рублей по курсу банка

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш мультивалютный» в 14 городах России
10 512
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 8 Банкоматы 33 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Ваш накопительный 7,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Ваш пенсионный 7,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Ваше будущее 7 100 000 ₽ Посмотреть
Ваш управляемый 5,5 500 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще