Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

минимальная сумма в валюте определяется как эквивалент 30 000 рублей по курсу банка

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.