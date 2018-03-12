Ваш мультивалютный
Тимер Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 140 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 30 000 ₽
|6,3
|6,8
|7
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 530 $
|0,5
|1
|1
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 440 €
|0,5
|0,6
|0,7
минимальная сумма в валюте определяется как эквивалент 30 000 рублей по курсу банка
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш мультивалютный» в 14 городах России
10 512
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
-
420066, г. Казань,
пр-тИбрагимова, д. 58
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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