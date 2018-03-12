Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 50 день - 8%, с 51 по 100 день - 7%, со 101 по 200 день - 6% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за весь период размещения вклада