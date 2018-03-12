Копилка
Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,75%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
200 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
111 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|200 дней
|от 3 000 ₽
|6,75
предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 50 день - 8%, с 51 по 100 день - 7%, со 101 по 200 день - 6% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за весь период размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме от 1 копейки до 15 000 рублей); не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 14 городах России
3 637
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
-
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79
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