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Копилка

Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,75%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
200 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
111
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
200 дней
от 3 000 ₽ 6,75

предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 50 день - 8%, с 51 по 100 день - 7%, со 101 по 200 день - 6% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за весь период размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме от 1 копейки до 15 000 рублей); не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 14 городах России
3 637
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

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