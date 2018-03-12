Вклад в будущее
Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 32 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 922 ₽
Ставка
7,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|32 дня
|64 дня
|93 дня
|183 дня
|368 дней
|от 200 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,4
|5,65
|5,9
|6,4
|7,4
|32 дня
|64 дня
|93 дня
|183 дня
|368 дней
|от 5 000 $ до 400 000 $
|0,16
|0,2
|0,25
|0,35
|0,85
|32 дня
|64 дня
|93 дня
|183 дня
|368 дней
|от 5 000 € до 400 000 €
|0,01
|0,05
|0,1
|0,2
|0,7
на сумму вклада превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке 0,01 процентов годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
нет
открытие вклада дает вкладчику возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на первичном и вторичном рынке жилья
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее» в 36 городах России
21 907
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
-
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-32-00 — единая справочная служба(495) 777-41-50(495) 797-32-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Премиум Рантье
|8,6
|1 000 000 000 ₽
|Посмотреть
|Онлайн Рантье
|7,98
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|7,73
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный ТКБ
|7,55
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный.Весна
|7,3
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|7,05
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Премиум Универсальный
|6,8
|250 000 000 ₽
|Посмотреть
|Онлайн Универсальный
|6,53
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6,28
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Долгосрочный
|4,55
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный ТКБ
|4,05
|1 ₽
|Посмотреть
|Премиум Рантье Юбилейный
|2,5
|150 000 $
|Посмотреть
|Премиум Универсальный Юбилейный
|2
|150 000 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть