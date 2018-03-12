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Вклад в будущее

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
14 922
Ставка
7,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
32 дня 64 дня 93 дня 183 дня 368 дней
от 200 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 5,4 5,65 5,9 6,4 7,4
32 дня 64 дня 93 дня 183 дня 368 дней
от 5 000 $ до 400 000 $ 0,16 0,2 0,25 0,35 0,85
32 дня 64 дня 93 дня 183 дня 368 дней
от 5 000 € до 400 000 € 0,01 0,05 0,1 0,2 0,7

на сумму вклада превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке 0,01 процентов годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
открытие вклада дает вкладчику возможность снизить ставку по ипотечному кредиту на первичном и вторичном рынке жилья
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее» в 36 городах России
21 907
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

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