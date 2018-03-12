Пенсионный ТКБ
Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,05%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1099 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1099 дней
|от 1 ₽
|4,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный ТКБ» в 36 городах России
4 230
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
-
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-32-00 — единая справочная служба(495) 777-41-50(495) 797-32-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Премиум Рантье
|8,6
|1 000 000 000 ₽
|Посмотреть
|Онлайн Рантье
|7,98
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рантье
|7,73
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный ТКБ
|7,55
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Вклад в будущее
|7,4
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный.Весна
|7,3
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|7,05
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Премиум Универсальный
|6,8
|250 000 000 ₽
|Посмотреть
|Онлайн Универсальный
|6,53
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6,28
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Долгосрочный
|4,55
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Премиум Рантье Юбилейный
|2,5
|150 000 $
|Посмотреть
|Премиум Универсальный Юбилейный
|2
|150 000 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть