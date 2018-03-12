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Пенсионный ТКБ

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,05%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1099 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,05%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1099 дней
от 1 ₽ 4,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный ТКБ» в 36 городах России
4 230
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

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