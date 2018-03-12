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Ваше будущее

Тимер Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 134
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
372 дня
от 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
по желанию клиента вклад может быть оформлен одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваше будущее» в 14 городах России
8 646
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, пр-т Ибрагимова, д. 58
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 8 Банкоматы 33 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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