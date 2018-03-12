Ваше будущее
Тимер Банк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 134 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 100 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
страховой
по желанию клиента вклад может быть оформлен одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока действия договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваше будущее» в 14 городах России
8 646
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
-
420066, г. Казань,
пр-тИбрагимова, д. 58
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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