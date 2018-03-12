Заявления на размещение денежных средств во вклад принимаются банком только от физических лиц, не имевших/не имеющих срочный вклад в банке в 2016-2017 годах и на дату обращения в банк с заявлением на размещение денежных средств во вклад "Второй".Оформить вклад можно через отделения банка, через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.