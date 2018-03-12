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Инвестиционный

Россия, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
673 671
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 000 ₽ 6,65
от 10 000 000 ₽ 6,7

после внесения вкладчиком имущества в Доверительное управление в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора Доверительного управления процентная ставка по вкладу увеличивается на 1 процентный пункт от базовой процентной ставки со дня, следующего за днем внесения имущества в Доверительное управление

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия

Комплексный продукт: банковский вклад + доверительное управление:

  • в доверительное управление должны быть переданы денежные средства или ценные бумаги на сумму не менее суммы вклада;
  • срок договора доверительного управления - от 367 дней;
  • допускается увеличение суммы инвестирования;
  • возможен частичный возврат имущества из доверительного управления до суммы вклада без изменения ставки;
  • при досрочном востребовании имущества из доверительного управления ставка по вкладу снижается на 1 п.п.
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+ 1 п.п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление (в течение 10 дней)
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 47 городах России
5 586
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
Сайт
www.abr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 6 Банкоматы 81 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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