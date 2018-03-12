Инвестиционный
Россия, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
673 671 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,65
|от 10 000 000 ₽
|6,7
после внесения вкладчиком имущества в Доверительное управление в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора Доверительного управления процентная ставка по вкладу увеличивается на 1 процентный пункт от базовой процентной ставки со дня, следующего за днем внесения имущества в Доверительное управление
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
Комплексный продукт: банковский вклад + доверительное управление:
- в доверительное управление должны быть переданы денежные средства или ценные бумаги на сумму не менее суммы вклада;
- срок договора доверительного управления - от 367 дней;
- допускается увеличение суммы инвестирования;
- возможен частичный возврат имущества из доверительного управления до суммы вклада без изменения ставки;
- при досрочном востребовании имущества из доверительного управления ставка по вкладу снижается на 1 п.п.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+ 1 п.п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление (в течение 10 дней)
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 47 городах России
5 586
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
-
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-11-11 — единая справочная служба
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