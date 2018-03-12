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после внесения вкладчиком имущества в Доверительное управление в течение десяти рабочих дней с даты заключения Договора Доверительного управления процентная ставка по вкладу увеличивается на 1 процентный пункт от базовой процентной ставки со дня, следующего за днем внесения имущества в Доверительное управление

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия Комплексный продукт: банковский вклад + доверительное управление: в доверительное управление должны быть переданы денежные средства или ценные бумаги на сумму не менее суммы вклада;

срок договора доверительного управления - от 367 дней;

допускается увеличение суммы инвестирования;

возможен частичный возврат имущества из доверительного управления до суммы вклада без изменения ставки;

при досрочном востребовании имущества из доверительного управления ставка по вкладу снижается на 1 п.п. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях + 1 п.п. после передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление (в течение 10 дней) Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 13:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.