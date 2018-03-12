Морозный (в рублях)
Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
925 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|100 дней
|1100 дней
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,75
|4,14
проценты по вкладу начисляются по периодам: для срока на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%; для срока 1100 дней: с 1 по 300 день - 6,5%, с 301 по 400 день - 9%, с 401 по 700 день - 3%, с 701 дня - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для срока 1100 дней проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода; для вкладов на 100 дней - по ставке 0,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
для срока 100 дней; на срок 1 100 дней – не предусмотрена
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозный (в рублях)» в 21 городе России
7 000
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
-
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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