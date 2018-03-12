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Морозный (в рублях)

Локо-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 100 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
925
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
100 дней 1100 дней
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,75 4,14

проценты по вкладу начисляются по периодам: для срока на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%; для срока 1100 дней: с 1 по 300 день - 6,5%, с 301 по 400 день - 9%, с 401 по 700 день - 3%, с 701 дня - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для срока 1100 дней проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода; для вкладов на 100 дней - по ставке 0,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
для срока 100 дней; на срок 1 100 дней – не предусмотрена
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозный (в рублях)» в 21 городе России
7 000
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 18 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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