Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты по вкладу начисляются по периодам: для срока на 100 дней: первые 50 дней - 6,5%, вторые 50 дней - 7%; для срока 1100 дней: с 1 по 300 день - 6,5%, с 301 по 400 день - 9%, с 401 по 700 день - 3%, с 701 дня - 2%; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств