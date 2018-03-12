Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

всего три периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 6,5% годовых, с 101 по 200 день - 6%, с 201 по 370 день - 5,5%; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете