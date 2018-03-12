Весеннее настроение
Форштадт, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,91%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 995 ₽
Ставка
5,91%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽
|5,91
всего три периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 6,5% годовых, с 101 по 200 день - 6%, с 201 по 370 день - 5,5%; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Срок действия
- по 31.05.2018
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным "начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 13 городах России
64
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
-
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба
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