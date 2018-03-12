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Весеннее настроение

Форштадт, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,91%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 995
Ставка
5,91%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 5,91

всего три периода начисления процентов: с 1 по 100 день - 6,5% годовых, с 101 по 200 день - 6%, с 201 по 370 день - 5,5%; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Срок действия
по 31.05.2018
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным "начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весеннее настроение» в 13 городах России
64
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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