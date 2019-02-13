Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,99 %

700 001 ... 1 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива одного физического лица физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования +3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона рабочий телефон Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 20 дней Оформление кредита офис банка

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно предоставление кредита без обеспечения;

различные способы подтверждения дохода;

льготная ставка для сотрудников бюджетных организаций Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

рассмотрение заявки - до 6 дней Особые ограничения условия действительны в рамках акции с 09.01.2019г. по 07.03.2019г.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.