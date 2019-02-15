Вход
Банк Казани, лицензия №708

"Банк Казани" - ДО "Горки", Зорге, 97

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,43 66,85 15.02.2019 13:12
Евро от 1 74,93 75,35 15.02.2019 13:12
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 7751-877
Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 97
Дубравная, Проспект Победы, Горки

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:00—19:00
пт:
09:00—18:00
сб:
10:00—15:00
вс:
выходной
3 144